Rollos und Plissees für ein konstantes Raumklima

Mit einfachen Mitteln Energie sparen und zudem ein angenehmes Raumklima schaffen? Das geht mit Rollos und Plissees.

Fenster bringen Licht in Räume und ermöglichen einen Blick nach Draußen. Daher werden sie teils großflächig in Gebäuden verbaut. Moderne und modernisierte Gebäude besitzen meist bodentiefe Fenster, Dachfenster und zusammenhängende Fensterflächen mit Glastüren. Dies trägt ohne Frage zum Wohlfühlcharakter eines Hauses bei. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass über die geschlossenen Fensterflächen bis zu 25% der Wärmeenergie abgegeben wird. Und bei Fenstern mit Einfachverglasung oder auch älterer Doppelverglasung kann der Energieverlust deutlich höher liegen. Ein Lüftungswärmeverlust ist dabei noch nicht mit eingerechnet. Denn auch geschlossene Fenster sorgen für einen Wärmeverlust. Besonders hoch ist dieser, wo sich undichte Stellen finden. Neue Fenstersysteme können da hilfreich sein. Allerdings ist der Einbau von neuen Fenstern häufig mit erheblichen Kosten verbunden.

Rollos und Plissees schützen vor Wärmeverlust

Um dem Wärmeverlust durch Fensterflächen entgegenzuwirken gibt es auch eine einfachere Lösung, nämlich Rollos oder Plissees.

Durch das Anbringen von Plissees oder Rollos im Innenraum kann der Verlust von Wärme verringert werden. Insbesondere in den Abendstunden und in kalten Nächten dienen heruntergelassene Plissees und Rollos quasi als Dämmung und die Raumwärme kann nicht so einfach über die Fenster entweichen. Sicherlich würde es auch eine Wolldecke tun, die man vor das Fenster klebt, allerdings sieht das überhaupt nicht gut aus und wäre zudem in der Handhabung beim ständigen Anbringen und Abnehmen sehr unpraktisch. Viel schöner und vor allem ganz leicht bedienbar sind da Rollos oder Plissees. Diese gibt es in vielfältigen Ausführungen, Farben und Materialien, da ist für jedes Raumkonzept etwas dabei. Einmal montiert erfüllen sie ihren Zweck und tragen über lange Zeit zum Wohlfühlambiente im Raum bei.

Rollos und Plissees als Kälte- und Hitzeschutz

Wie effektiv ein Rollo oder ein Plissee als Hitze- und Kälteschutz wirkt, hängt unter anderem von der Stoffbeschaffenheit ab. Mit Hilfe von abdunkelnden oder lichtundurchlässigen Materialien Rollos und Plissees den blendenden Sonnenschein zuverlässig fern und tragen zur Wärmeisolation bei. So bleibt im Sommer die Hitze ausgesperrt und im Winter wird die Raumwärme nicht so schnell nach Außen abgegeben. Die Lichtdurchlässigkeit eines Stoffes wird auch als Transmission bezeichnet. Transmissionswerte werden in Prozent angegeben und je niedriger der Transmissionswert ist, desto weniger Licht gelangt in den Raum. So ist der Transmissionswert bei blickdichten Stoffen niedriger als bei transparenten.

Der Kälte- und Hitzeschutz eines Rollos oder Plissee ist aber nicht nur von der Lichtdurchlässigkeit des Stoffes abhängig. In Bezug auf den Hitzeschutz kommt es zudem darauf an, welche Wärmeumwandlung ein Stoff hat. Wieviel Prozent der vom Stoff aufgenommenen Sonnen-Energie in Wärme-Energie umgewandelt wird, ist am Absorbtionswert zu erkennen. Je höher die Absorbtion eines Stoffes, desto mehr Wärme wird in den Raum abgegeben. Hierbei spielt vor allem die Farbe des Stoffes eine entscheidende Rolle. Je dunkler ein Stoff, desto mehr Sonnen-Energie wird vom Stoff absorbiert und in den Raum abgegeben. Die Farbe Schwarz hat somit einen Absorbtionswert von 95% und die Farbe Weiß nur eine Absorbtion von 2%.

Eine weitere Möglichkeit für effektiven Kälte- und Hitzeschutz sind abdunkelnde Stoffe. Diese Stoffe sind nicht nur blickdicht, sie lassen keinerlei Tageslicht durch. Somit liegt der Transmissionswert von abdunkelnden Stoffen bei 0%. Zur Außenseite hin besitzen diese Verdunkelungsrollos eine weiße Beschichtung. Dadurch wird ein großer Anteil der Sonnenstrahlen reflektiert und zurückgeworfen. Gemessen wird dies am Reflexionswert. Dabei gilt je höher dieser Wert ist, desto weniger Sonneneinstrahlung gelangt in den Raum. Somit bleibt der Innenraum bei sonnigem Wetter kühler. Durch die weiße Beschichtung auf der Rückseite wird bei kaltem Wetter zudem der Verlust von Heizwärme reduziert. Unabhängig von der Innenfarbe eines Rollos beträgt der Reflexionswert bei abdunkelnden Stoffen häufig 80%. Auch bei Plissees sorgen spezielle Perlex-Beschichtungen für einen höheren Reflexionswert und dafür, dass der Raum durch Sonneneinstrahlung nicht zu sehr aufgeheizt wird. Im Winter dienen diese Beschichtungen wie eine Dämmung und verhindern das übermäßige Entweichen der Raumwärme. Diese Art von Isolierung oder Dämmung schafft ein dauerhaft angenehmes Raumklima. Je nach verwendetem Modell und Farbe verfügen Plissees über ähnliche klimatische Eigenschaften wie Rollos.

Damit die Stoffeigenschaften voll zur Geltung kommen sollte man auch auf die richtige Anbringung des Rollos achten, denn auch die Art der Montage trägt dazu bei, ob das Rollo ein Fenster vollständig überdeckt und somit lichtundurchlässig ist.

Mehr Infos zu Rollos auf:

https://www.online-rolloshop.de/rollos

Rollo oder Doppelrollo?

Normalerwiese bestehen Rollos aus einer Stoffbahn die um eine Welle gewickelt ist. Mit Hilfe einer Endloskette bewegt sich die Stoffbahn nach unten oder nach oben. Doppelrollos haben eine spezielle Bauweise mit zwei parallelen Stoffbahnen die jeweils aus blickdichten und transparenten Streifen bestehen. Wie bei einem Standardrollo werden auch bei einem Doppelrollo die Stoffbahnen über eine Welle geführt und aufgerollt. Die äußerst flexiblen Einstellmöglichkeiten werden bei einem Doppelrollo ebenfalls über einen Kettenzug realisiert. Auch bei Doppelrollos gilt, je heller die Farbe, desto mehr Hitzeschutz bietet es. Denn hellere Farben haben einen höheren Reflexionswert und einen niedrigeren Absorbtionswert. Für einen besseren Kälteschutz verringern die beiden Stoffbahnen zudem den Wärmeverlust an kalten Tagen.

Mehr Details dazu auf:

https://www.online-rolloshop.de/doppelrollo

Plissee oder Wabenplissee?

Ähnlich verhält es sich mit Plissees und Wabenplissees. Während normale Plissees aus einer gefalteten Stoffbahn bestehen, besitzen Wabenplissees zwei Stoffbahnen, die an jeder zweiten Falte miteinander verbunden sind. So entstehen wabenförmige Hohlräume zwischen den beiden Stofflagen. Die dabei entstehenden Luftpolster isolieren zusätzlich gegen Hitze und Kälte und bieten somit an kalten Tagen einen extra Schutz vor Wärmeverlust.

Ein besonders gutes und konstantes Raumklima und den besten Energiespareffekt erreicht man durch Verdunkelungsrollos mit Beschichtung oder Wabenplissees an allen Fenstern und Türen. Aber auch normale Plissees und Doppelrollos verringern den Energieverlust und sorgen für ein Wohlfühlambiente in jedem Raum.

