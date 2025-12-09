Rohrreinigung Düsseldorf: So schützen sich Hausbesitzer effektiv vor Rückstau bei Starkregen

Die Gefahr kommt von unten: Bei Starkregen sind viele Düsseldorfer Keller ungeschützt. Erfahren Sie, warum reine Rohrreinigung nicht mehr reicht und was wirklich hilft.

Rohrreinigung in Düsseldorf: Dienstleistungen, wie sie unter https://www.rohr-frei-duesseldorf.de/ zu finden sind, werden von Hausbesitzern oft erst im akuten Notfall in Anspruch genommen, wenn das Wasser bereits im Keller steht. Doch das Aufgabenfeld wandelt sich grundlegend. Angesichts des spürbaren Klimawandels, der auch in Nordrhein-Westfalen zu immer häufigeren und heftigeren Starkregenereignissen führt, warnen lokale Experten vor Nachlässigkeit. Die bloße Reaktion auf Verstopfungen reicht heute nicht mehr aus. Vielmehr rückt der präventive Schutz vor dem sogenannten Rückstau in den Fokus, um Immobilien in der Landeshauptstadt vor immensen Wasserschäden zu bewahren.

Warum Starkregen zur Gefahr für den Keller wird

Das Prinzip ist simpel, aber verheerend: Bei extremen Regenfällen kann die öffentliche Kanalisation die Wassermassen oft nicht schnell genug aufnehmen. Die Rohre füllen sich bis zur Kapazitätsgrenze. Der Wasserspiegel im Kanalsystem steigt an und drückt das Abwasser durch die Hausanschlussleitungen zurück in die Gebäude. Betroffen sind hierbei alle Ablaufstellen, die unterhalb der sogenannten Rückstauebene liegen – in der Regel ist dies die Straßenoberkante. Ohne funktionierende Sicherungssysteme verwandeln sich Bodenabläufe, Waschbecken, Toiletten oder Duschen im Kellergeschoss binnen Minuten in sprudelnde Quellen für schmutziges, oft fäkalienhaltiges Wasser.

Die technische Lösung: Die Rückstauklappe

„Viele Hausbesitzer in Düsseldorf wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie glauben, die Stadt sei allein für den Hochwasserschutz zuständig“, erklärt ein Sprecher der Geschäftsführung. „Doch für den Schutz gegen Rückstau aus dem Kanal ist der Grundstückseigentümer selbst verantwortlich.“

Die effektivste Lösung ist der Einbau oder die Nachrüstung einer Rückstauklappe (Rückstauverschluss). Diese fungiert als intelligenter Türsteher für das Abwasser: Im Normalbetrieb ist der Weg nach draußen in den Kanal frei. Drückt jedoch Wasser vom Kanal zurück in Richtung Haus, schließt sich die Klappe automatisch und riegelt das Gebäude hermetisch ab. Sobald der Pegel in der Kanalisation wieder sinkt, öffnet sich der Verschluss wieder.

Wartung ist Pflicht: Warum der Einbau allein nicht reicht

Ein technisches Bauteil ist jedoch nur so gut wie sein Wartungszustand. Hier kommt die professionelle Rohrreinigung ins Spiel. Fettablagerungen, Wurzeleinwuchs oder verhärtete Sedimente können die Mechanik der Rückstauklappen blockieren oder die Sensoren elektronischer Anlagen stören. Im Ernstfall schließt die Klappe dann nicht dicht – und der Keller läuft trotz vorhandener Schutzvorrichtung voll.

Fachbetriebe empfehlen daher eine regelmäßige Inspektion, idealerweise einmal jährlich. Mittels moderner TV-Kameratechnik können Experten nicht nur den Zustand der Rohre prüfen, sondern auch die Funktionalität der Rückstausicherungen testen, ohne Wände aufreißen zu müssen. Eine professionelle Hochdruckspülung entfernt zudem Ablagerungen, bevor sie zum Risiko werden.

Versicherungsschutz nicht gefährden

Ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, ist die Versicherung. Wer eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen hat, ist im Falle einer Überflutung nur dann auf der sicheren Seite, wenn er nachweisen kann, dass die Rückstausicherungen funktionsfähig waren und gewartet wurden. Fehlt dieser Nachweis oder wurde die Wartung vernachlässigt, können Versicherer die Leistung im Schadensfall kürzen oder komplett verweigern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ranking Köche GmbH

Herr Peter Probst

Martin-Luther-Straße 55

71636 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.rohr-frei-duesseldorf.de/

email : info@ranking-koeche.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Ranking Köche GmbH

Herr Peter Probst

Martin-Luther-Straße 55

71636 Ludwigsburg

fon ..: –

web ..: https://www.rohr-frei-duesseldorf.de/

email : info@ranking-koeche.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.