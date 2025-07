Rockerfella.media – die neue Social Media Agentur aus Dortmund mit Fokus auf Szene, Stil und Substanz

Rockerfella.media ist die neue Social Media Agentur aus Dortmund – spezialisiert auf Events, Szene-Marketing und visuelles Storytelling mit echtem Gespür für Stil, Substanz und Community.

Dortmund, Juli 2025 – Mit Rockerfella.media startet eine neue Social Media Agentur in Dortmund, die sich auf die Begleitung von Events in der Biker-, Heritage- und Classic-Lifestyle-Szene spezialisiert hat. Das Team rund um Gründer Heiko vereint kreatives Storytelling, modernes Content-Marketing und echte Community-Nähe – alles maßgeschneidert für Marken, Händler und Veranstalter, die im echten Leben genauso sichtbar sein wollen wie digital.

Authentisch. Visuell. Sofort teilbar.

Was Rockerfella.media auszeichnet, ist die direkte Präsenz auf Veranstaltungen: Das Team produziert vor Ort Social Media Content wie Reels, Stories, Kurzinterviews und Fotoreportagen – professionell aufbereitet, im richtigen Format und bereit zur Veröffentlichung noch am selben Tag. Der Event wird nicht nur dokumentiert, sondern digital spürbar gemacht.

Ein weiteres Highlight: Die Entwicklung von QR-Flyern und Online-Fotogalerien, über die Teilnehmer ihre Fotos direkt finden und teilen können. Ein echter Mehrwert für Besucher, aber auch für Aussteller und Sponsoren, die ohne eigenen Aufwand mediale Sichtbarkeit gewinnen.

Mehr als Content: Community-Aufbau & Szene-Know-how

Als Social Media Agentur in Dortmund ist Rockerfella.media eng mit der lokalen Szene vernetzt – unter anderem durch den Rockerfella Store, das Format „Rockerfella Social Club“ und Mit-Organisation des Distinguished Gentleman’s Ride 2025. Die Agentur kennt die Zielgruppe nicht nur aus dem Internet, sondern aus erster Hand – und das spürt man in der Ansprache, in der Bildsprache und im Ton.

„Wir machen Events sichtbar – aber eben nicht als flüchtige Posts, sondern als Erlebnis mit Nachwirkung“, sagt Heiko, Gründer und Brand Director von Rockerfella.media. „Unser Content erzählt Geschichten, stärkt Marken und vernetzt Menschen – genau das, was gutes Social Media Marketing heute leisten muss.“

Leistungen auf einen Blick

* Eventbegleitende Social Media Produktion

* Reels, Interviews, Story-Formate in Echtzeit

* Foto-Content & professionelle Nachbearbeitung

* QR-basierte Online-Galerien & Datenschutzkonzepte

* Kooperation mit bestehenden Teams (keine Konkurrenz, sondern Ergänzung)

Rockerfella.media positioniert sich damit als Social Media Agentur aus Dortmund, die sich durch Nähe zur Szene, Qualität in der Umsetzung und Gespür für Inhalte mit Substanz auszeichnet.

Mehr Infos unter: rockerfella.media

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SPA Society GmbH

Herr Heiko Wilms

Ostwall 29

44135 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023118916234

web ..: https://rockerfella.media

email : mail@rockerfella.store

Rockerfella.media ist eine Social Media Agentur aus Dortmund, spezialisiert auf Events mit Charakter – von Bikes bis Heritage. Wir produzieren Reels, Stories, Fotos & Interviews direkt vor Ort und machen Events sichtbar, teilbar und unvergesslich – für Marken, Veranstalter und Community.

Pressekontakt:

Spa Society GmbH

Herr Heiko Wilms

Ostwall 29

44135 Dortmund

fon ..: 023118916234

email : heiko.ws@rockerfella.store

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.