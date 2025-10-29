Revolution in der Long-COVID-Therapie: ELENANT® erreicht Marktreife – ab sofort zur MedWoche erhältlich

Erfolgreiche Forschung abgeschlossen, Studienerfolg, Patentanmeldung und Markteinführung des neuen Wirkstoffs ELENANT® von ZellScan Labor 8888 UG und Ellen Kirschner

Heusenstamm, 28. Oktober 2025

Pünktlich zur 58. Medizinischen Woche in Baden-Baden (29.10.-02.11.2025) geben das ZellScan Labor 8888 UG (haftungsbeschränkt) und die Forscherin Ellen Kirschner gemeinsam bekannt: Der innovative Wirkstoff ELENANT® hat die physikalische digitale Forschungsphase erfolgreich abgeschlossen und ist ab sofort als Nahrungsergänzungsmittel über Handelspartner im deutschsprachigen Raum verfügbar.

Mit der Veröffentlichung beim Europäischen Patentamt (Anmeldung EP4520327NWA1) und beim US-Patentamt (Antragsnummer 20250082677) sowie der Marktzulassung als Nahrungsergänzungsmittel stellt ELENANT® einen echten Meilenstein in der Ursachenforschung von Long- und Post-Covid-Symptomen dar. Die Herstellung erfolgt exklusiv durch die von AAppO Bernd Neumann geleitete Tegen Titer Apotheek B.V. und ist nach höchsten pharmazeutischen Standards gesichert.

Studien mit Durchbruch-Charakter

In verschiedenen, vom ZellScan-Labor initiierten Kohortenstudien mit über 1.000 Probanden wurde eine rasche und langanhaltende Linderung der typischen Beschwerden durch die Neutralisierung der Ursachen dokumentiert. Bereits nach wenigen Tagen verzeichnete der Großteil der Teilnehmer eine signifikante Steigerung der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.

Zitat Ellen Kirschner (Leitung Forschungsabteilung)

„Die Auswirkungen von Long-COVID und Post-COVID sind für viele Betroffene bis heute gravierend. Unsere Ergebnisse zeigen, dass ELENANT® das Potenzial hat, ihre Lebensperspektive nachhaltig zu verbessern und ihnen einen Weg aus der Isolation zu eröffnen.“

Sofort für Ärzte, Apotheken und Therapeuten erhältlich

Passend zur Medizinischen Woche – Europas wichtigster Plattform für komplementäre Medizin und Erfahrungsheilkunde – steht das Produkt nun allen Fachkreisen offen zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, zur Eröffnung des Kongresses den ersten durch Studien gestützten, patentierten Ansatz für die gezielte Regeneration der roten Blutkörperchen präsentieren zu können“, erklärt das Team der ZellScan Labore.

Zitat Dr. S. Müller, Facharzt für Allgemeinmedizin:

„Die schnelle Verfügbarkeit und die belegten Erfolge machen ELENANT® zu einer echten Option gegen eines der größten Folgeprobleme der Pandemie.“

Alle wissenschaftlichen Hintergründe, weitere Daten und individuelle Fallbeispiele sind auf Zellscanlabor.com abrufbar. Bezug und weitere Produktinformationen für Verbraucher, Therapeuten und Apotheken sind unter Elenant.com erhältlich.

Pressekontakt:

ZellScan Labor 8888 UG – ELENANT

Frau Ellen Kirschner

Obertshäuser Straße 52

63150 Heusenstamm

fon ..: +49 160 96720962

web ..: https://zellscanlabor.com

email : press@zellscanlabor.com

