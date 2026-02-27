Revolution im Offpage-SEO: Linkbroker launcht KI-Sichtbarkeit & GEO-Fokus

Linkbroker bündelt ab sofort Live-Sichtbarkeitsdaten aus Google und AI Search und verbindet sie als erste Plattform direkt mit der Umsetzung von Offpage-Massnahmen wie Backlinks und digitaler PR

Linkbroker, die fuehrende deutsche Plattform fuer Linkbuilding und digitale PR, hat ein umfassendes Plattform-Update veroeffentlicht. Im Zentrum steht ein neu entwickeltes Dashboard, das erstmals Sichtbarkeitsdaten aus der klassischen Google-Suche und aus KI-gestuetzten Suchergebnissen an einem Ort zusammenfuehrt – und direkt mit der Umsetzung verbindet.

Damit schliesst Linkbroker eine Luecke, die bisher den gesamten Markt betrifft: SEO-Tools liefern Daten, die Umsetzung findet woanders statt. Bei Linkbroker sehen Nutzer ab sofort live, wie ihre Domain in Google und AI Search performt, wo Handlungsbedarf besteht und koennen direkt aus dem Dashboard heraus Massnahmen einleiten – ob Backlinks kaufen, digitale PR-Kampagnen starten oder gezielt die eigene GEO-Sichtbarkeit in KI-Suchergebnissen ausbauen. Analyse und Umsetzung finden erstmals auf einer einzigen Plattform statt.

Das Dashboard buendelt alle relevanten SEO-KPIs tooluebergreifend und in Echtzeit. Unabhaengig davon, welches SEO-Tool ein Unternehmen bereits einsetzt, werden die wichtigsten Kennzahlen automatisch zusammengefuehrt. So entsteht ein zentraler Ueberblick ueber die digitale Sichtbarkeit – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu muessen.

Besonders relevant wird das mit Blick auf Generative Engine Optimization, kurz GEO. Waehrend klassisches SEO die Google-Rankings optimiert, entscheidet GEO darueber, ob eine Marke in den Antworten von KI-Suchmaschinen wie Google AI Overviews oder ChatGPT Search auftaucht. Linkbroker macht diese neue Dimension der Sichtbarkeit erstmals messbar und umsetzbar.

Die Plattform richtet sich bewusst an Unternehmen jeder Groesse und Branche. Ob KMU, E-Commerce-Unternehmen, SaaS-Anbieter oder Agentur – Linkbroker bietet jedem Nutzer die passende Loesung. Wer eigenstaendig arbeiten moechte, findet alle Werkzeuge im Self-Service. Wer Unterstuetzung braucht, erreicht ueber die gesamte Plattform hinweg SEO-Experten per Chat oder Online-Meeting. Der Support ist kostenfrei, damit das gesamte Budget in den Aufbau digitaler Autoritaet und Sichtbarkeit fliesst.

Mit diesem Update positioniert sich Linkbroker als einzige Plattform am Markt, die Sichtbarkeitsdaten aus Google und KI-Suche nicht nur anzeigt, sondern direkt mit skalierbaren Offpage-Massnahmen verbindet.

Die Plattform ist ab sofort unter www.linkbroker.de verfuegbar.

Eine Videotour durch das neue Dashboard gibt es unter https://www.youtube.com/watch?v=K05zhTOXayw

