KÖLN, 21. Februar 2022. Die in Köln ansässige Fullthinking Agentur REVO überarbeitet zum europaweiten Relaunch der Female Einwegrasierer von Wilkinson das Packaging der Range hin zu einem neuen Look.

Der langjährige REVO Kunde Wilkinson benötigte zum Relaunch der Einwegrasierer einen neuen Auftritt, der sich an die Neugestaltung des US-Designs anlehnt und insgesamt eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Submarken zum Ziel hatte. Unter der Leitung von Katja Jatzlau von Lennep, Geschäftsleitung Kreation ist das neue, farbenfrohe Master-Design entstanden: „Die Farbigkeit des jeweiligen Packagings bezieht sich entweder auf die Ingredients der enthaltenen Pflegestoffe oder folgt der Systematik von gelernten Beauty-Farbcodes.“



Der neue Look zeichnet sich aber nicht nur durch knallige Farbtöne, die Spaß machen und explizit eine junge Zielgruppe ansprechen sollen, aus. Abgerundet wird das neue Design durch die Optimierung der Typografie. Eine ebenfalls optimierte Kommunikationshierarchie ermöglicht es den Verwenderinnen mit einem Blick die wichtigsten Produkt-Benefits zu erfassen und die einzelnen Produkte innerhalb der Range zu unterscheiden. Dem Team um Katja von Jatzlau von Lennep gelingt es, eine Vereinheitlichung des Looks mit einem hohen Wiedererkennungswert zu schaffen. Die neuen Packagings der Wilkinson Female Einwegrasierer sind bereits im Handel erhältlich.

Über REVO:

REVO wurde 1998 in Köln gegründet. Seit 20 Jahren etabliert, arbeitet die Fullthinking Agentur in den Bereichen Sales, Brands und Digital. Rund 30 Kolleg*innen arbeiten strategisch, redaktionell, gestalterisch und beratend an Projekten bekannter Marken und Produkte aus den Bereichen FMCG, Handel, Finanzen und produzierendes Gewerbe.

Über Wilkinson:

Die Wilkinson-Sword Geschichte begann 1772, als der berühmte Schwert- und Bajonettproduzent Henry Nock das Unternehmen gründete. 1824 änderte Henry Wilkinson, der zu dem Zeitpunkt das Unternehmen leitete, den Namen zu James Wilkinson & Son.

Unsere MISSION ist das Streben nach funktionaler Exzellenz, verwoben aus Geschichte, Tradition und modernem Design. Wir entwickeln heute innovative Produkte für die Rasur, die dabei helfen, der eigenen Individualität und dem persönlichen Style in den entscheidenden Momenten unseres Lebens Ausdruck zu verleihen. Damals wie heute. 2022 – das Jahr, in dem wir 250 Jahre Kundentreue feiern.

