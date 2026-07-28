Resonanz auf netfiles Send bestätigt Bedarf an souveränem Datenaustausch

Wachsende Nachfrage nach deutschen Cloud-Angeboten: Mit netfiles Send steht Unternehmen eine innovative Filesharing-Lösung bereit, die höchste IT-Sicherheit und einfachste Bedienung perfekt vereint.

Die Filesharing-Lösung von netfiles trifft auf wachsende Nachfrage nach sicheren deutschen Cloud-Angeboten

Burghausen, 28.07.2026 – Erst vor wenigen Monaten hat netfiles seine neue Business-Filesharing-Lösung netfiles Send vorgestellt. Die Resonanz zeigt: Unternehmen suchen nicht nur für große Cloud-Projekte nach souveränen Alternativen. Auch beim schnellen, alltäglichen Austausch von Dateien gibt es großen Bedarf an einer Lösung, die einfach funktioniert und zugleich klare Rahmenbedingungen für Datenschutz und Kontrolle bietet.

„Aktuelle Marktdaten zeigen, dass deutsche Unternehmen sichere und souveräne Angebote zunehmend als echte Alternative betrachten.“, sagt Patrick Reininger, Geschäftsführer der netfiles GmbH. „Beim täglichen Datenaustausch gilt aber eine zusätzliche Bedingung: Die sichere Lösung muss auch die einfachste sein. Sonst wird sie im entscheidenden Moment nicht genutzt.“

Genau an dieser Stelle setzt netfiles Send an. Die Lösung wurde für Situationen entwickelt, in denen Dateien oder ganze Ordner schnell an Kunden, Geschäftspartner oder Kollegen übertragen werden müssen. Statt einer umfangreichen Plattform erhalten Unternehmen einen klaren, unmittelbar verständlichen Übertragungsweg.

Empfänger benötigen weder ein Benutzerkonto noch zusätzliche Software, ein Browser genügt. Dateien lassen sich per Link bereitstellen, bei Bedarf mit einem Kennwort schützen, zeitlich begrenzen und über eine Empfangsbestätigung nachverfolgen. Auch große Datenmengen und ganze Ordnerstrukturen können ohne vorheriges Komprimieren übertragen werden.

Sichere Lösungen müssen einfach sein

Im Arbeitsalltag fällt die Entscheidung für einen Übertragungsweg oft unter Zeitdruck. Ist die vorgesehene Unternehmenslösung zu umständlich, greifen Anwender wieder zu Alternativen wie E-Mail oder unsicheren Filesharing-Anbietern. „Problematisch ist der Kontrollverlust: Wo werden Dateien gespeichert, wie lange bleiben sie verfügbar und wer kann darauf zugreifen? Das weiß in diesem Fall niemand.“, so Reininger.

netfiles Send schließt die Lücke zwischen unkomplizierten Ad-hoc-Diensten und komplexen Plattformen für Datenaustausch. Unternehmenssitz, Entwicklung und Hosting befinden sich in Deutschland. Das Produkt konzentriert sich bewusst auf eine Aufgabe: einfachen, schnellen und sicheren Datenaustausch für Unternehmen.

Dass dieser Ansatz auch außerhalb des Unternehmens wahrgenommen wird, zeigt die Nominierung von netfiles Send für den TeleTrusT-Innovationspreis 2026. Für netfiles ist sie eine frühe externe Bestätigung dafür, dass Bedienbarkeit und IT-Sicherheit nicht als Gegensätze gedacht werden dürfen.

Patrick Reiniger betont, dass netfiles genau hier ansetzt: „Wir haben netfiles Send nicht mit möglichst vielen Funktionen ausgestattet, sondern mit den wesentlichen. Datensouveränität wird im Alltag nicht durch zusätzliche Komplexität erreicht. Niemand sollte nach einer bequemeren Alternative suchen müssen.“

Für längerfristige Projekte ergänzt netfiles Data Room das Angebot um eine strukturierte Arbeitsumgebung mit differenzierten Zugriffsrechten, Versionierung und nachvollziehbaren Aktivitäten. netfiles Send bleibt so bewusst auf den unmittelbaren Datenaustausch ausgerichtet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

netfiles GmbH

Frau Julia Gleissner

Marktler Str. 2b

84489 Burghausen

Deutschland

fon ..: 086779159628

web ..: https://www.netfiles.com/de

email : julia.gleissner@netfiles.de

Mit 25 Jahren Erfahrung ist die netfiles GmbH einer der ersten und führenden

europäischen Anbieter von virtuellen Datenräumen und hochsicheren Datenaustausch-Lösungen. netfiles Datenräume kommen vor allem im M&A-Bereich (Mergers & Acquisitions), bei der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und beim sicheren Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg zum Einsatz. Die Business-Filesharing-Lösung netfiles Send, als professionelles Tool für den sicheren Versand von Dateien und Ordnern, rundet das Portfolio ab. Modernste Software-, Verschlüsselungs- und Sicherheitstechnologien stellen sicher, dass vertrauliche Daten in netfiles zuverlässig vor unbefugtem Zugriff und Datenverlust geschützt sind. netfiles Lösungen sind besonders einfach zu bedienen und wurden bereits von mehr als einer halben Million Benutzern in weltweit über 140 Ländern erfolgreich eingesetzt.

Interessenten können die Lösungen von netfiles kostenlos und unverbindlich 14 Tage testen: https://www.netfiles.com/de/kostenlos-testen/

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