REPLY wächst in Großbritannien mit Solirius

Solirius, ein führenden Anbieter von Projekten für die digitale Transformation im Regierungssektor in Großbritannien, wird Teil der Reply-Unternehmensgruppe.

REPLY [EXM, STAR: REY] gibt bekannt, dass Solirius, www.solirius.com, ein führendes englisches Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, nunmehr Teil des Unternehmensnetzwerks der Reply-Gruppe ist.

Solirius wurde 2007 in London gegründet und bietet Beratungsdienstleistungen an, die darauf abzielen, die Arbeitsweise zunehmend kundenzentriert und nachhaltig zu gestalten, indem die Kompetenzen, die vom Entwurf von Datenarchitekturen bis hin zur Planung und Umsetzung neuer digitaler Dienstleistungen reichen, kombiniert werden.

Solirius, das insbesondere über eine starke Spezialisierung auf künstliche Intelligenz, agile Lieferung und Datenmanagement verfügt, arbeitet für die wichtigsten britischen Regierungsbehörden am Prozess der digitalen Transformation und der Einführung neuer Technologien zur Unterstützung von Dienstleistungen für die Bürger. Zu den Kunden von Solirius gehören HMCTS (HM Courts & Tribunals Service), FCDOS (Foreign, Commonwealth & Development Office Services), DFE (Department for Education) und BDUK (Building Digital UK).

Die Investition in Solirius ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Reply, insbesondere in Großbritannien. Reply hat Büros in London und Manchester und zählt die meisten großen Konzerne in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Transport zu seinen Kunden.

„Solirius“, so Mario Rizzante, Präsident von Reply, „zeichnet sich durch einen starken unternehmerischen Impuls und ständige Konzentration auf technologische Innovationen aus. Dank Solirius wollen wir in England mit einem Fokus auf Projekte für die digitale Transformation im Regierungssektor weiter wachsen. Als Teil des Reply-Netzwerks wird Solirius von der Innovationskraft und Kreativität der gesamten Gruppe profitieren und so seine Kunden mit hochmodernen Lösungen und Dienstleistungen noch besser unterstützen können.“

„Wir freuen uns, dass Solirius Teil der Reply-Unternehmensgruppe wird“, sagte Hemel Popat, Geschäftsführer und Gründer von Solirius Consulting. „Wir werden unseren Kunden im öffentlichen Sektor weiterhin die besten Dienstleistungen für die digitale Transformation bieten und unser Angebot dank der spezialisierten Unternehmen der Reply-Gruppe erweitern und verbessern können. Die kunden- und innovationsorientierte Kultur von Reply passt perfekt zu unserer, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden gemeinsam zusätzlichen Mehrwert zu bieten.“

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

SOLIRIUS

Solirius ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die digitale Transformation des öffentlichen Sektors spezialisiert hat und mit Regierungsbehörden zusammenarbeitet, um Dienstleistungen für die Bürger durch neue Technologien zu unterstützen. Solirius verfügt über solide Expertise in Softwareentwicklung, technischer Architektur, benutzerzentriertem Design sowie agiler Lieferung und ist deshalb in der Lage, transformative Ideen zu verwirklichen – von der Konzeption bis zur Umsetzung. www.solirius.com

