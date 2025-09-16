Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Skalierbare Lösungen mit AWS-Technologien

Reply [EXM, STAR: REY] wurde von Amazon Web Services (AWS) mit der „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“ ausgezeichnet. Mit dieser Anerkennung bescheinigt AWS die technische Expertise und umfangreiche Projekterfahrung von Reply bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Werbe- und Marketinglösungen auf Basis der AWS-Cloud. Den Erfolg ermöglichen Storm Reply und Data Reply – zwei Unternehmen der Reply Gruppe mit langjähriger Erfahrung in Cloud-nativen und datengetriebenen Architekturen auf der AWS-Plattform.

Die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“ zeigt, dass führende AWS-Partner leistungsstarke Lösungen in Bereichen wie Daten- und Zielgruppenmanagement, datenschutzfreundliche Datenkooperation, Advertising Intelligence, Werbeplattformen und digitale Kundenerlebnisse bereitstellen. Storm Reply und Data Reply positionieren sich als strategischer Partner im Advertising- und Marketingumfeld und beweisen ihre Fähigkeit, wirkungsstarke und skalierbare Lösungen mit AWS-Technologien zu realisieren.

Beispiele aus der Praxis:

o Aston Martin: Data Reply hat auf AWS-Basis eine moderne Datenplattform entwickelt und implementiert, die den Wandel zu einem datengetriebenen Marketing unterstützt. Die Plattform integriert Echtzeitdaten aus digitalen und physischen Touchpoints, liefert ein einheitliches, aktuelles Bild des Kundenverhaltens und ermöglicht personalisierte Inhalte sowie dynamisches Kampagnenmanagement. AWS-Services wie Lambda, Amazon Kinesis, Amazon Redshift, Amazon S3 und Machine Learning-Komponenten sorgen für präzise Einblicke. Durch die Integration mit Marketing-Automatisierungstools lassen sich Customer Journeys kanalübergreifend in Echtzeit steuern, was zu höherem Engagement und schnelleren, fundierten Entscheidungen führt.

o Europäisches Medien- und Entertainment-Unternehmen: Storm Reply hat die digitale Werbeplattform des Kunden vollständig modernisiert und dafür eine skalierbare, Cloud-native Architektur auf AWS entwickelt. Das Ziel bestand darin, die Leistung und Skalierbarkeit zu erhöhen, die Betriebskosten zu senken und den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Gleichzeitig wurde die Expansion in weitere europäische Märkte vorbereitet.

Die Plattform verarbeitet monatlich mehr als eine Milliarde Anzeigenanfragen auf Hunderten von Websites. Storm Reply setzte dabei auf AWS Fargate und Graviton-Prozessoren und verteilte die Lösung über mehrere AWS-Regionen, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu optimieren. Ergebnis: 45 Prozent mehr Performance, 30 Prozent weniger Latenz und 45 Prozent geringere Betriebskosten. Zusätzlich wurden FinOps-Praktiken, energieeffizientes Computing und serverlose Orchestrierung eingeführt, sodass nicht benötigte Umgebungen automatisch abgeschaltet werden. Heute betreibt das Unternehmen eine nachhaltige, leistungsstarke und skalierbare Plattform.

o Internationaler Schmuckhersteller: Data Reply entwickelte für das Marketingteam eine mehrsprachige Content-Plattform auf Basis generativer KI, die mithilfe von Amazon Bedrock und Amazon SageMaker automatisch lokalisierte Promotionsvideos für über 30 Länder erstellt. Die Inhalte wurden automatisch an Sprache, Bildsprache und Messaging angepasst und über digitale Kampagnen, soziale Medien und den Einzelhandel verbreitet. So konnte die Marketingabteilung globale Markenkonsistenz mit lokaler Relevanz verbinden. Das Projekt senkte Produktionszeit und -kosten erheblich und erhöhte die Agilität bei der weltweiten Umsetzung von Kampagnen.

Mit der „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“ stärken Storm Reply und Data Reply ihre Rolle als verlässliche Technologiepartner. Sie unterstützen Unternehmen dabei, ihre Marketing- und Kommunikationsstrategien mit modernsten AWS-Cloud- und KI-Technologien weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zur Partnerschaft mit AWS.

Data Reply

Data Reply unterstützt als Teil der Reply Gruppe Kunden darin, datengetrieben zu arbeiten. Data Reply ist in verschiedenen Branchen und Geschäftsbereichen tätig und arbeitet intensiv mit Kunden zusammen, damit diese durch die effektive Nutzung von Daten aussagekräftige Ergebnisse erzielen können. Hierfür konzentriert sich Data Reply auf die Entwicklung von Data-Analytics-Plattformen, Machine-Learning-Lösungen und Streaming-Anwendungen – automatisiert, effizient und skalierbar – ohne Abstriche in der IT-Security zu machen. www.reply.com/data-reply/de

Storm Reply

Storm Reply ist auf die Entwicklung und Implementierung innovativer, AWS-basierter Lösungen und Services spezialisiert. Die Expertise in den Bereichen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS) bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Begleitung während der gesamten Cloud-Transformation. Durch den Einsatz von AWS wird ein messbarer geschäftlicher Mehrwert geschaffen. Als „AWS Premier Consulting Partner“ unterstützt Storm Reply führende europäische und weltweite Unternehmen bei der Einführung und dem Betrieb geschäftskritischer Cloud-Systeme und -Anwendungen. Durch den gezielten Einsatz von KI und generativer KI aus dem AWS-Portfolio werden Prozesse automatisiert und die Innovationskraft nachhaltig gestärkt. So entsteht eine skalierbare, cloudbasierte Grundlage für die kontinuierliche Transformation von Geschäftsmodellen. www.reply.com/storm-reply/de/

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02 535761

