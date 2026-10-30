Reply als EMEA-Gewinner bei den GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards 2026 ausgezeichnet

Softwareentwicklung mit GitHub

Reply [EXM, STAR: REY] wurde als EMEA-Gewinner bei den GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards 2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt die für Kunden erzielten Ergebnisse und den Beitrag zum GitHub-Ökosystem in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Reply unterstützt Unternehmen bei der Einführung von GitHub und der Modernisierung ihrer Softwareentwicklung. Das Leistungsspektrum verbindet umfangreiche Migrationen, Automatisierung und integrierte Sicherheit, um fragmentierte Entwicklungsumgebungen auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzuführen und eine einheitliche Governance sowie die Zusammenarbeit über Entwicklungsteams hinweg zu fördern.

Ein zentrales Beispiel ist die Zusammenarbeit von Reply mit Nexi, einem der führenden PayTech-Unternehmen Europas, zur Transformation der Softwareentwicklung in der gesamten Gruppe. Im Rahmen des Projekts wurden fragmentierte Azure-DevOps- und Bitbucket-Umgebungen auf GitHub Enterprise zusammengeführt. Dadurch entstanden eine gemeinsame Entwicklungsplattform und eine einheitliche Governance für Teams in mehreren Ländern. Mithilfe proprietärer Automatisierungslösungen und eines schrittweisen Migrationsansatzes bewahrte Reply die Codehistorie und stellte die Geschäftskontinuität sicher. GitHub Advanced Security wurde zum Standard für Anwendungssicherheit bei Nexi. Die Erkennung offengelegter Zugangsdaten, Codeanalysen und das Schwachstellenmanagement wurden dabei in den gesamten Softwareentwicklungszyklus integriert.

„KI verändert die Art und Weise, wie Software entwickelt wird. Um dieses Potenzial jedoch in nachhaltige Verbesserungen zu übersetzen, müssen Unternehmen die Prozesse und Plattformen überdenken, auf die sich ihre Teams stützen“, sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Indem wir die Engineering-Expertise von Reply mit der Plattform und den KI-Funktionen von GitHub verbinden, helfen wir unseren Kunden, Sicherheit und KI in ihre Entwicklungsabläufe zu integrieren. So können Teams neue Arbeitsweisen einführen und zugleich die Kontrolle über Softwarequalität und Bereitstellung behalten.“

Reply unterstützt Unternehmen verschiedener Branchen dabei, GitHub Copilot und Agentic DevOps in ihre Entwicklungsabläufe zu integrieren – durch technische Implementierung, Schulungen, Nutzungsrichtlinien und die Überwachung der Leistungsfähigkeit. Die Expertise deckt den gesamten DevOps-Lebenszyklus ab, von der Bewertung bestehender Umgebungen über die Bereitstellung bis zum laufenden Betrieb. Dies wird auch durch die erworbene Microsoft-Spezialisierung „Agentic DevOps with Microsoft Azure and GitHub“ bestätigt.

Mit den GitHub Services and Channel Partner of the Year Awards werden globale und regionale Partner für ihren Kundennutzen, ihre Innovationskraft und ihre mit GitHub-Technologien erzielten Geschäftsergebnisse ausgezeichnet.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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