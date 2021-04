N. S. H. Spieker erzählt in „Renate“ aus dem Leben einer verstorbenen Mutter.

Die Tochter Eleonore schreibt in diesem neuen Buch Briefe an die schon verstorbene Mutter, denn es steht immerhin nirgendwo geschrieben, dass man an Verstorbene keine Briefe schreiben kann. Aus der Monoperspektive der Erzählerin wird in 38 Briefen das Leben der Mutter, Renates Leben, skizziert.

Nach einer Operation mit tragischem Ausgang lag diese fast 13 Jahre lang im Wachkoma. Ausgehend von der Beschreibung der Situation der Mutter als schwerkranke Patientin, versucht Eleonore rückblickend dem Leser und sich selber die lange Leidenszeit und schließlich den Tod Renates zu erzählen und zu erklären. Die Tochter stellt Fragen und sucht nach Antworten. Sie fragt sich, warum die eigene Mutter so lange leiden musste und andere Mütter das nicht müssen. Sie fragt sich, welchen Sinn es macht, wenn eine Großmutter die eigenen Enkelkinder nicht aufwachsen sehen darf. Und ob das Leben nicht manchmal sehr ungerecht ist.

Die gegen Ende der Erzählung „Renate“ von N. S. H. Spieker angedeutete Liebesgeschichte zwischen der Mutter und einem Mann aus ihrer Jugendzeit, sein Verschwinden und seine Selbsttötung deuten Erklärungsansätze an. Doch am Ende kann die Tochter den Lesern keine klaren Antworten geben. Es ist deswegen den Lesern selbst überlassen, mögliche Erklärungen für das Handeln der Mutter zu finden. Der Briefroman der etwas anderen Art wird die Leser unterhalten, bewegen, aber auch zum Nachdenken über Tod und Leben anregen.

„Renate“ von N. S. H. Spieker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24987-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

