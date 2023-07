Relaxliegen: Einfach mal alles hängen lassen

Sie sind schick und bequem und äußerst beliebt: Die Hängeliegen aus dem Hause First Class Holz. Welche Vorteile sie noch mit sich bringen, erfahren Sie hier.

Wellness, Entspannung, Relaxen, Auszeit: Viele Begriffe für ein und dieselbe Sache. Das einfach mal loslassen, sich zurücklehnen und die Seele baumeln lassen. Das gelingt besonders gut in Relaxliegen, die ergonomisch geformt sind und dem Körper den Raum für Entspannung geben – die Seele wird dann folgen. Relaxliegen, Wellnessliegen und Hängeliegen haben aber noch andere Vorteile. Vor allem letztere sind wahre Platzwunder und darum so beliebt.

Hängeliegen bringen Entspannung pur: Die Liege schaukelt sanft und bietet ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Das sanfte Wiegen kann beruhigend und entspannend wirken, was Stress abbaut und für Entspannung sorgt. Die Hängeliegen von First Class Holz sind ergonomisch gestaltet und bieten eine bequeme Liegefläche. Weiche Auflagen, Kissen und Polster bieten zusätzlichen Komfort.

Im Vergleich zu traditionellen Liegestühlen oder Hängematten nehmen Hängeliegen wenig Platz ein. Sie benötigen keine Stellfläche am Boden und können an Decken, Balken oder Gestellen aufgehängt werden. Hängeliegen können sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Ob im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer – sie sind äußerst flexibel einsetzbar.

Die praktischen Hängeliegen von First Class Holz sind ästhetisch ansprechend und fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Sie werden in verschiedenen Designs, Materialien und Farben angeboten, die zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen passen.

Durch die Aufhängung der Hängeliege ist man außerdem von Bodenunebenheiten oder nassen Untergründen unabhängig, was auch ganz besondere Orte im Garten erschließt. Besuchen Sie die Website des österreichischen Qualitätsherstellers First Class Holz und erleben Sie die verschiedenen Modelle: www.first-class-holz.at.

Sie können IHRE Liege auch gleich vor Ort im Schauraum ausprobieren!

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

