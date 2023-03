Wenn die Tage länger werden, steigt die Lust an der Garten- und Terrassengestaltung. Wer seinen Garten zur Ruhezone machen möchte, sieht sich am besten bei First Class Holz um!

First Class Holz präsentiert eine neue Linie von Relaxliegen, die das ultimative Entspannungserlebnis bieten. Liebevoll und in alter Tradition in Österrteich entwickelt und gefertigt, sind diese Relaxliegen das perfekte Möbelstück für jeden, der sich nach einem stressigen Tag zurücklehnen und entspannen möchte.

Die Relaxliegen von First Class Holz sind aus hochwertigem Holz gefertigt und bieten eine solide, langlebige Konstruktion, die jahrelang hält. Die ergonomische Formgebung der Liegefläche sorgt dafür, dass der Körper optimal gestützt wird und der Druck auf die Wirbelsäule reduziert wird, was zu einer sofortigen Entlastung führt. Ein weiteres Highlight der Relaxliegen ist die Möglichkeit, sie individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. So können Sie die Neigung der Rückenlehne sowie die Höhe der Fußstütze einfach und unkompliziert verstellen, um eine optimale Sitz- oder Liegeposition zu finden.

Neben dem Komfort und der Funktionalität zeichnen sich die Relaxliegen von First Class Holz auch durch ihr ansprechendes Design aus. Mit ihrem eleganten Holzrahmen und ihrer hochwertigen Polsterung fügen sie sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein und setzen stilvolle Akzente. Genau hier setzt das Thema „Wellnessoase“ an. Die komfortablen Relaxliegen gibt es sowohl für innen als auch außen, sie können somit sowohl im Wohnzimmer als auch auf der Terrasse oder im Garten platziert werden, ganz nach Wunsch. Die Relaxliegen von First Class Holz sind außerdem in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich, um den individuellen Geschmack und Stil jedes Kunden zu treffen.

First Class Holz steht für Qualität und Komfort, und die Relaxliegen sind ein weiteres Beispiel für die herausragende Handwerkskunst und das Engagement für Kundenzufriedenheit. Probieren Sie eine Relaxliege aus und erleben Sie selbst, wie sich der Stress und die Hektik des Alltags in Luft auflösen.

Weitere Informationen zu den Relaxliegen und anderen Möbelstücken von First Class Holz finden Sie auf der Website www.first-class-holz.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

