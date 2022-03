Wir setzen Ihre Marke perfekt in Szene, verschaffen Ihnen einen glänzenden Auftritt und machen die Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens zu unserer Story – mit Passion for performance

BETTERIDEAS, BETTERSTORIES, BETTERRESULTS, BETTERTRUST – mit diesem Claim trumpft die Berliner Kommunikationsagentur BETTERTRUST in ihrem neuen, vollkommen überarbeiteten Webauftritt auf. Ein klares, aufgeräumtes Design, das vor allem die Dynamik der PR-Profis widerspiegelt – mit dem Wortbestandteil „BETTER“ als rotem Faden. Denn seit Jahren sind die Berliner voll auf Wachstumskurs, erst jüngst durch die Financial Times mit dem Titel: „FT1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2022“ ausgezeichnet.

Christopher A. Runge, einer der beiden Geschäftsführer von BETTERTRUST, sagt zu den neuen Seiten und dem Design: „Wir wollten unsere Identität und unsere Werte in einem einzigartigen digitalen Aufritt erlebbar machen – der uns von anderen PR-Agenturen unterscheidet und Kunden wie Branche zeigt, welche Ansprüche wir haben: Exklusiv, emotional und leidenschaftlich, selbstbewusst und etabliert. Den Machern von KREATED ist das hervorragend gelungen.“

Allan Grap, ebenfalls Geschäftsführer von BETTERTRUST, ergänzt: „Erfolgsgeschichten sind unsere große Leidenschaft. Das ist Mittelpunkt des neuen Auftritts, mit dem wir unseren Kunden und Resultaten eine Bühne geben. Auf diese Weise wollen wir im Wettbewerb differenziert werden und den Premiumgedanken herausstellen – Kern unserer Identität.“

Die Botschaft von https://www.bettertrust.de an die (potenziellen) Kunden: „Wir setzen Ihre Marke perfekt in Szene, verschaffen Ihnen einen glänzenden Auftritt und machen die Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens zu unserer Story – mit ,Passion for performance‘.“

„Expertise, Hintergründe und News – im Gegensatz zur bisherigen Website geben wir nun auch Einblicke in die BETTERTRUST-Schmiede: Es sind die Menschen, die uns ausmachen – unsere Mitarbeiter, Kunden und Cases, die unser Tun und unseren gemeinsamen Erfolg widerspiegeln“, betont Runge abschließend.

Die Designphilosophie

Die Berliner Agentur KREATED – Studio für Brand Design hat das Design entwickelt und umgesetzt.

– Die Designprinzipien der neuen BETTERTRUST-Seiten: Hier hat KREATED ein modernes Erscheinungsbild entwickelt, das attraktiv und selbstbewusst wirkt, aber auch Solidität und Vertrauen darstellt.

– Farben: Der Auftritt von BETTERTRUST wird von einem reduzierten Schwarz/Weiß dominiert und durch die Farbe Electric-Blue ergänzt. Diese kräftige und am Bildschirm stark leuchtende Farbe kommuniziert ebenso die Attribute Vertrauen und Solidität. Den Glamourfaktor gibt ein Farbverlauf von Blau bis Lachsfarben in Form eines bewegten „Spots“, der auf abstrakte Weise die Bühne für unsere Kunden widerspiegelt.

– Logo: Die reduzierte, in Versalien gesetzte Wortmarke wird nun durch eine Bildmarke ergänzt, die das „B“ der Wortmarke für BETTER geschickt mit dem „T“ für TRUST verknüpft.

– Typografie: Die Typografie hebt auf Kontraste ab. Die Schriftart „Roboto“ wird je nach Inhalt mit In- und Outline gesetzt und bekommt so einen zeitgemäßen Look.

Die inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist die führende Full-Service-PR-Boutique für börsennotierte Unternehmen, Startups und den digitalen Mittelstand. Zum Leistungsportfolio der Agentur gehören die internationale Public Relations, Reputationsmanagement sowie Content- und Influencer Marketing. Die 2007 gegründete Agentur mit Sitz in Berlin, München und London begleitet kommunikativ den technologischen Wandel innerhalb von Gesellschaften.

Weitere Informationen unter: https://www.bettertrust.de

