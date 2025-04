Reden wie ein Mensch, denken wie ein Profi: DMG startet KI-Agenten-Framework für Unternehmen

DMG präsentiert eine neue KI-Agenten-Plattform mit Emotionserkennung und intelligentem Datenzugriff – für empathische, kontextbewusste Chat- und Telefonbots auf menschlichem Gesprächsniveau.

Hannover, 2. April 2025 – Der Tech-Dienstleister DMG stellt heute seine neue KI-Agenten-Plattform vor, die die nächste Generation virtueller Assistenten einläutet. Mit einer einzigartigen Kombination aus natürlicher Gesprächsführung, Emotionserkennung und intelligentem Content-Zugriff ermöglicht das Framework Chatbots und Telefonbots, die sich wie echte Gesprächspartner anfühlen – kontextbewusst, empathisch und unternehmensspezifisch geschult.

„Unsere Vision war es, KI-Bots zu entwickeln, die mehr können als nur vorgefertigte Antworten mit hoher flexibilität liefern“, erklärt Till Neitzke, Geschäftsführer von DMG. „Mit unserem Framework schaffen wir Agenten, die auf verschiedenste interne Datenquellen zugreifen, den Ton der Konversation erfassen und flexibel auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen.“

Das System lässt sich nahtlos in bestehende IT- und Wissenslandschaften integrieren und greift u. a. auf Wissensdatenbanken, interne FAQs, Produktdokumentationen oder CRM-Systeme zu. Gleichzeitig ermöglicht die KI eine emotionale Tonalitätsanalyse in Echtzeit – egal ob im Chat oder am Telefon – und passt die Reaktion entsprechend an. Das Ergebnis: authentische, zielgerichtete Dialoge auf menschlichem Niveau.

Anwendungsbereiche:

* Kundenservice & Support

* HR- und Bewerberkommunikation

* Vertrieb & Lead-Qualifizierung

* Interne Wissensassistenz

Live-Demo & Testzugang:

Unternehmen, die die neue Plattform testen möchten, können sich unter https://www.thisisdmg.com/ für eine persönliche Demo anmelden.

Über DMG:

Bei DMG sind wir leidenschaftlich darum bemüht, Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu begleiten. Mit jahrelanger Erfahrung und einem Team von Experten in den Bereichen Technologie, Daten und Strategie bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind. Unser Ziel ist es, innovative digitale Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DMG

Herr Niko Schulze

Nieschlagstr. 26

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 05111692990

web ..: https://www.thisisdmg.com

email : n.schulz@thisisdmg.com

Die Experten der digitale Wertschöpfung

Effiziente Lösungen in der digitalen Transformation

Bei DMG entwickeln wir effiziente Lösungen, die Unternehmen helfen, den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten. Durch maßgeschneiderte Strategien und den Einsatz modernster Technologien optimieren wir Geschäftsprozesse und steigern die Effizienz. Unser interdisziplinäres Team arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um innovative Ansätze zu finden, die den individuellen Anforderungen gerecht werden. So unterstützen wir dich dabei, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern und deine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Etablierung von Best Practices: Technologieunabhängige Problemlösungen

In der schnelllebigen digitalen Landschaft ist Flexibilität entscheidend. Bei DMG verfolgen wir einen technologieunabhängigen Ansatz, der es uns ermöglicht, die besten verfügbaren Tools regelmäßig zu evaluieren und gezielt auszuwählen. Dadurch bleiben wir stets auf dem neuesten Stand und bieten die effektivsten Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Durch die Entwicklung und Etablierung von Best Practices gewährleisten wir nicht nur effiziente Problemlösungen, sondern auch einen einheitlichen Standard, der die Qualität unserer Dienstleistungen sichert. Indem wir auf bewährte Methoden setzen und gleichzeitig neue Technologien integrieren, bieten wir innovative Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.

Pioniergeist und Standards

Pioniergeist ist der Motor unserer Innovationskraft. Bei DMG streben wir danach, neue Wege zu gehen und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, die den sich ständig verändernden Anforderungen des Marktes gerecht werden. Wir setzen auf hohe Standards in Qualität und Leistung, um sicherzustellen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen den besten Praktiken entsprechen. Durch unsere Kombination aus Kreativität und strukturiertem Vorgehen schaffen wir Lösungen, die nicht nur effektiv sind, sondern auch nachhaltig überzeugen.

Pressekontakt:

Useware Systems GmbH

Herr Niko Schulze

Nieschlagstr. 26

30449 Hannover

fon ..: 05111692990

email : n.schulz@thisisdmg.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.