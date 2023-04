Ängste überwinden und eine positive Lebenseinstellung gewinnen: Wie das geht, zeigt der Life Coach Marcell Engel in seinem Seminar „Clean up your life“ am 6. Mai ab 10:00 Uhr im hessischen Bad Soden.

Neue Impulse durch Seminar „Clean up your life“ mit Life Coach Marcell Engel

Bad Soden, 28. April 2023. Wer positiv denkt, dem gelingt vieles. Das ist erwiesen und bekannt. Doch das ist nicht jedem Menschen gegeben. Häufig behindern Stress, Ängste und Blockaden diese Fähigkeit. Mit seinem neuen Seminar „Clean up your life – Werde die beste Version von dir selbst“ bietet der bekannte Tatortreiniger und Life Coach Marcell Engel hilfreiche Methoden und Techniken, um sich auf Veränderungen einzulassen und neue Fertigkeiten für ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben zu erlernen.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dazu positives Denken der Schlüssel ist“, erläutert er. Genau das steht im Mittelpunkt seines nächsten Live-Seminars am Samstag, 6. Mai ab 10:00 Uhr in Bad Soden im Taunus. Da hält er viele Werkzeuge und Tipps bereit, die die Teilnehmer dabei unterstützen, Stress zu bewältigen, Ängste zu überwinden, Selbstbewusstsein zu entwickeln und Motivation zu steigern. Marcell Engel: „Raus aus der Komfortzone und sich auf Neues einlassen sind wichtige Grundsteine zur Veränderung und für persönliches Wachstum.“

Wer sich auf den Weg begibt, lernt positiv in die Zukunft zu blicken, erreicht seine gesteckten Ziele und verwirklicht seine Träume. Dass das einfacher ist als es klingt und so mancher glaubt, stellt der dynamische Coach in seinen Veranstaltungen unter Beweis. Es sind teils praktische Übungen und teils überraschende Tipps, die dabei im Fokus stehen. Das Ganze untermalt von beruflichen Erlebnissen und eigenen Lebenserfahrungen des Life Coachs. „Bei alldem stehen natürlich auch unterschiedliche gesundheitliche Aspekte im Vordergrund“, verrät er. Denn eine positive Einstellung wirkt sich auf Bereiche wie Ausstrahlung und Wohlbefinden aus. Für das Seminar am 6. Mai gibt es nur noch wenige Plätze. Schnellsein lohnt sich.

Alle, die neugierig geworden sind und Lust auf Veränderung haben, sollten sich kurzentschlossen ein Ticket sichern.

Marcell Engel

Der bekannte Tatortreiniger und Life Coach bietet mit dem Workshop „Clean up your Life“ die Chance, das eigene Leben aktiv zu verändern. Dabei unterstützt er Menschen mit gezielten Techniken in den Bereichen Überwinden von Selbstzweifeln und Ängsten, Selbstmotivation und positives Denken.

Mit seinem Programm „Tatort Leben – Was wir von den Toten lernen können“ ist er bundesweit live auf der Bühne zu sehen. In 2023 ist er in vielen deutschen Spielstätten anzutreffen. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“. Zudem ist der Frankfurter unter anderem Autor des Buches „Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers“ und gibt das Magazin „Todesursache“ heraus.

