Raum & Form Seidel GmbH präsentiert exklusiv die De Sede Liege DS 142

Die Raum & Form Seidel GmbH freut sich, bekannt zu geben, dass sie ab sofort die exklusive De Sede Liege DS 142 im Sortiment führt.

Die De Sede Liege DS 142 ist ein Paradebeispiel für exquisite Handwerkskunst und zeitloses Design. Diese Liege, die durch ihre elegante Form und herausragende Funktionalität besticht, bietet ein unvergleichliches Sitzerlebnis. Die DS 142 vereint luxuriöse Materialien und innovative Technologie, um höchsten Komfort und Stil zu gewährleisten. Jedes Detail dieser Liege ist durchdacht, um sowohl ästhetisch als auch ergonomisch zu überzeugen.

Raum & Form Seidel GmbH hat sich als führender Anbieter von hochwertigen Designmöbeln etabliert und erweitert mit der DS 142 sein exklusives Angebot. „Wir sind stolz darauf, die DS 142 von De Sede unseren Kunden präsentieren zu können. Diese Liege ist nicht nur ein Möbelstück, sondern ein Statement für Qualität und Design“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH. „Unsere Kunden schätzen die einzigartige Kombination aus Komfort und Stil, die die DS 142 bietet.“

Die DS 142 zeichnet sich durch ihre Flexibilität aus. Sie kann in verschiedenen Positionen eingestellt werden, um den individuellen Komfortbedürfnissen gerecht zu werden. Die hochwertige Verarbeitung und die Verwendung bester Materialien garantieren Langlebigkeit und eine zeitlose Eleganz, die sich in jedes Interieur einfügt.

Als autorisierter De Sede Händler in Nürnberg legt die Raum & Form Seidel GmbH großen Wert auf eine erstklassige Beratung und einen hervorragenden Kundenservice. „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass sie bei uns eine fundierte Beratung und einen umfassenden Service erhalten“, so Peter Seidel weiter. „Wir nehmen uns die Zeit, um auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und ihnen das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten.“

Interessierte Kunden sind herzlich eingeladen, die DS 142 in unserem Laden in der Fürther Straße 96, 90429 Nürnberg, zu besichtigen und das außergewöhnliche Sitzerlebnis selbst zu testen. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen steht das Team unter der Telefonnummer 0911 600 2216 oder per E-Mail an info@design-kiste.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911 600 2216

web ..: https://www.design-kiste.de/

email : info@design-kiste.de

Die Raum & Form Seidel GmbH, unter der Leitung von Geschäftsführer Peter Seidel, ist ein führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger Designmöbel. Mit Sitz in Nürnberg bietet die Firma eine exklusive Auswahl an Möbelstücken von renommierten Herstellern. Die Philosophie des Unternehmens basiert auf einem hohen Anspruch an Qualität, Design und Kundenzufriedenheit. Raum & Form Seidel GmbH zeichnet sich durch eine sorgfältige Auswahl der besten Produkte auf dem Markt aus und bietet seinen Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Neben der DS 142 umfasst das Sortiment eine Vielzahl weiterer hochwertiger Möbelstücke, die durch ihr einzigartiges Design und ihre hervorragende Verarbeitung überzeugen.

