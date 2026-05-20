Raum & Dialog – München wird zum Zentrum des interreligiösen Austauschs in Europa

Am 4./5. Juni 2026 lädt das Haus der Kulturen und Religionen München zur internationalen Tagung „Raum & Dialog“ nach München ein – für interreligiösen Austausch und Vielfalt in Europa.

München, 20.05.2026- Am 4. und 5. Juni 2026 lädt das Haus der Kulturen und Religionen München e.V. (HdKRM) zur internationalen Fachtagung „Raum & Dialog“ in die Katholische Akademie in Bayern ein. Alle zwei Jahre kommen die europäischen Häuser der Religionen zusammen, um den interreligiösen Austausch über nationale Grenzen hinweg zu fördern und gemeinsam neue Wege für eine friedliche und integrative Gesellschaft zu entwickeln.

Internationale Expertise trifft auf innovative Formate

Die Tagung bietet eine einzigartige Plattform, um von den Erfahrungen und Erfolgen weltweit führender Mehrreligionenhäuser zu lernen. Zu den namhaften Referenten gehören Vertreter des House of One (Berlin), der Häuser der Religionen aus Bern und Hannover sowie internationale Gäste des Abrahamic Family House (Abu Dhabi) und von God’s House (Stockholm).

Das Programm verbindet wissenschaftliche Fachvorträge mit interaktiven und innovativen Formaten:

* Fachvorträge: Themen wie die „Baukultur des Friedens“ oder die Frage „Produziert Raum Dialog?“ stehen im Zentrum der Diskussion.

* Innovative Workshops: Teilnehmer können moderne Methoden der interreligiösen Vermittlung erleben, darunter Virtual-Reality-Besuche in religiösen Räumen, Lego Serious Play zur Raumgestaltung sowie das Konzept des Scriptural Reasoning.

* Vernetzung: Eine Poster-Galerie und das „Café als Begegnungsraum“ bieten Raum für den persönlichen Austausch zwischen den Delegationen aus ganz Europa.

Kulturelles Highlight und Rückblick

Die Tagung knüpft an den großen Erfolg des Weltreligionstags 2026 an, der im Januar mit rund 100 Teilnehmenden unter dem Motto „Einheit durch Vielfalt“ in München gefeiert wurde.

Den kulturellen Abschluss der Tagung bildet am Freitagabend, den 5. Juni, ein öffentliches interreligiöses Konzert mit Sufi-Musik (Ali und Mehmet Ungan) in der ehemaligen Karmeliterkirche.

Anmeldung und Informationen

Interessierte Fachbesucher und Bürger können sich über die Tagungsseite https://hdkrm.org/tagung informieren und anmelden. Das Anmeldeformular ist unter https://t1p.de/hdkrm abrufbar.

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Pressekontakt: Organisationsteam Tagung 2026 E-Mail: tagung@hdkrm.org

Geschäftsführung: Dr. Tanja Mancinelli, Tel. 0174 9125286

Web: https://hdkrm.org/tagung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Haus der Kulturen und Religionen München e.V.

Herr Dietmar Bruckmann

Treitschkestraße 13

80992 München

Deutschland

fon ..: 08975077258

web ..: https://hdkrm.org

email : dietmar@hdkrm.org

Der Verein verfolgt die Vision, in München einen dauerhaften Ort der Begegnung zu schaffen, an dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen gemeinsam leben, lernen und feiern können. Es geht darum, ein respektvolles und friedliches gesellschaftliches Miteinander zu fördern.

Unter dem Motto: „Einheit in der Vielfalt“ wollen wir in die Gesellschaft hineinwirken, als sichtbarer Ort in München, an dem sich Menschen verschiedener Kulturen und Religionen begegnen, miteinander leben und voneinander lernen.

Das Münchner Vorhaben ist die Verbindung des College of Interreligious Studies mit einem Wohnheim und einem Lehrhaus bzw. mit Erwachsenenbildungsprojekten. Die Tagung 2026 ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Wissenschaft, der Volks-und Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe und der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Dabei wird insbesondere der interkulturelle und interreligiöse Dialog gefördert.

Pressekontakt:

Haus der Kulturen und Religionen München e.V.

Frau Tanja Mancinelli

Oberföhringer Str. 127A

81925 München

fon ..: +49 174 9125286

email : tanja.mancinelli@hdkrm.org

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