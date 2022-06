Viechtach – Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die PASSION4IT GmbH aus Viechtach anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100.

Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte PASSION4IT in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“. Auch Viechtachs Bürgermeister Franz Wittmann war am Freitagabend vor Ort, um PASSION4IT seine persönlichen Glückwünsche auszusprechen.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es (Auszug):

PASSION4IT entwickelt für seine Kunden, in erster Linie mittelständische Unternehmen mit 20 bis 1.000 Mitarbeitern, Digitalisierungsstrategien für die kommenden drei bis fünf Jahre. Um die besten und modernsten Konzepte und Programme anbieten zu können, muss das Unternehmen diese natürlich auch selbst kennen. Deshalb setzt man viele innovative Technologien zuerst bei der Gestaltung eigener Prozesse ein. So arbeitet das Team nahezu papierlos und nutzt die Robotics-Process-Automation-Technologie, um repetitive Prozesse zu automatisieren, etwa die Bearbeitung von Eingangsrechnungen.

Auf neue Technologien und IT-gestützte Prozesse setzt das Unternehmen auch im Bereich Weiterbildung. „Durch die Verwendung der Fortbildungsplattform ,Masterplan‘ haben wir schon viele wertvolle Impulse für Verbesserungen unserer internen Prozesse erhalten“, sagt Geschäftsführer Christian Kirsch. Komplett digital ist auch das betriebliche Gesundheitsmanagement organisiert. Es bringt die Mitarbeiter per App mit Sport- und Ernährungscoachs in Kontakt.

Zum vollständigen Porträt geht’s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren.

_TOP 100: der Wettbewerb_

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

