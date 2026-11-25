Warum Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland für die ZAP-X-Radiochirurgie nach Essen kommen.

Eine hochpräzise Bestrahlung ohne Schnitt, meist ambulant und häufig in einer einzigen Sitzung: Die Radiochirurgie mit dem ZAP-X macht eine anspruchsvolle Behandlung erstaunlich unkompliziert. Gerade weil sie so schonend abläuft, spielt die Entfernung eine geringere Rolle als bei einer klassischen Operation. Das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen behandelt deshalb längst nicht nur Menschen aus der Region, sondern zunehmend Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland.

Warum Essen überregional gefragt ist

Mit dem ersten Gerät für gyroskopische Radiochirurgie in Nordrhein-Westfalen bietet das Haus eine Behandlung an, die in dieser Form nicht überall verfügbar ist. Viele Betroffene werden über ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder über onkologische Zentren nach Essen verwiesen, andere melden sich selbst. In beiden Fällen wird der Fall im interdisziplinären Tumorboard besprochen, bevor eine Behandlung geplant wird. Die Kombination aus moderner Technik, erfahrener neurochirurgischer Leitung und einem eingespielten Zentrum ist der Grund, warum sich die Anreise für viele lohnt. Möglich ist zudem die Einbindung in einen laufenden Therapieplan. In Abstimmung mit den behandelnden Zentren am Heimatort kann die Radiochirurgie ein einzelner Baustein einer größeren Behandlung sein, ohne dass die übrige Betreuung nach Essen verlagert werden muss.

Für wen sich die Anreise lohnt

Die Radiochirurgie eignet sich für kleine, klar umgrenzte Ziele im Kopf- und Halsbereich. Eine Anfrage ist deshalb vor allem sinnvoll bei gutartigen Hirntumoren wie Meningeomen und Akustikusneurinomen, bei einzelnen oder mehreren Hirnmetastasen, bei Gefäßmissbildungen im Gehirn, bei der Trigeminusneuralgie sowie bei kleinen Tumorresten nach einer Operation, die im Verlauf wachsen. Ob die Radiochirurgie im Einzelfall geeignet ist, lässt sich anhand der vorliegenden Befunde meist schon vor der Anreise einschätzen. So erspart eine erste Ferneinschätzung unnötige Wege. Ebenso ehrlich gehört dazu, dass nicht in jedem Fall eine Anreise nötig ist. Ergibt die Beurteilung, dass eine wohnortnahe Behandlung ebenso geeignet ist, wird das offen gesagt. Der Weg nach Essen lohnt sich dort, wo er einen echten Vorteil bringt.

Wie die Aufnahme für auswärtige Patientinnen und Patienten abläuft

Für Menschen von außerhalb ist der Ablauf bewusst schlank gehalten. Vieles lässt sich vorab klären, sodass die Zahl der Fahrten gering bleibt.

Vom Erstkontakt zum Termin

Am Anfang steht der Kontakt zur zuständigen Ambulanz. Bei gutartigen Tumoren führt der Weg in der Regel über die neurochirurgische Ambulanz, bei Tumorerkrankungen über die Strahlentherapie. Häufig genügt zunächst die Übermittlung der Unterlagen, damit der Fall beurteilt und im Tumorboard besprochen werden kann. Erst danach werden die Termine für die Anfertigung der Maske, eine eventuelle Bildgebung und die eigentliche Behandlung vereinbart. Diese lassen sich für auswärtige Patientinnen und Patienten nach Möglichkeit so legen, dass sie sich mit einer Anreise verbinden lassen. Auf Wunsch werden mehrere Schritte an einem Termin gebündelt, damit sich die Zahl der Fahrten weiter verringert.

Für den ersten Kontakt sind vor allem diese Unterlagen hilfreich:

* aktuelle Bildgebung, insbesondere eine MRT, möglichst auf CD oder in digitaler Form

* ärztliche Befunde und Arztbriefe zur Vorgeschichte

* eine eventuell bereits vorliegende Überweisung

* eine Liste der aktuellen Medikamente

* die Versichertendaten

Je vollständiger diese Angaben sind, desto schneller und verlässlicher kann der Fall eingeschätzt werden.

Anreise und Aufenthalt

Essen liegt zentral im Ruhrgebiet und ist über Autobahnen, Fernbahnhöfe und den nahe gelegenen Flughafen gut erreichbar. Der Behandlungstag selbst ist meist überschaubar. Nach der Lagerung und dem Aufsetzen der Maske dauert die Bestrahlung häufig nur etwa 30 Minuten, und eine Narkose ist in der Regel nicht nötig. Weil die Behandlung in vielen Fällen ambulant erfolgt und oft nur eine Sitzung umfasst, ist häufig keine Übernachtung nötig. Wo ein etwas längerer Aufenthalt sinnvoll ist, stehen in Kliniknähe Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Krankenhaus berät auf Wunsch zur Organisation und stellt einen Leitfaden für die Anreise bereit, der auch die Wege zu beiden Standorten erklärt. Wer möchte, kann eine Begleitperson mitbringen, was gerade bei einer weiteren Anreise zusätzliche Sicherheit gibt. Konkrete Kontaktdaten und weitere Hinweise sind über das Haus erhältlich.

Nähe entsteht nicht nur durch geografische Distanz

Für die richtige Behandlung nehmen viele Menschen weite Wege in Kauf. Die Radiochirurgie in Essen macht diese Wege leichter, weil sie schonend, ambulant und meist in einer einzigen Sitzung möglich ist. Entscheidend ist am Ende nicht die Postleitzahl, sondern die Frage, wo die passende Behandlung mit der nötigen Erfahrung angeboten wird.

Für Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland kann genau das ein guter Grund sein, den Weg nach Essen zu gehen. Und weil sich der Erstkontakt und die Beurteilung der Befunde aus der Ferne erledigen lassen, beginnt dieser Weg nicht mit einer Fahrt, sondern mit einem Anruf oder einer Nachricht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Alfried Krupp Krankenhaus

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Das Alfried Krupp Krankenhaus gehört mit 900 Betten und circa 2.500 Beschäftigten an zwei Häusern zu den großen Krankenhauseinrichtungen in Essen. Als eines der führenden Häuser der Akutversorgung in Nordrhein-Westfalen hat das Alfried Krupp Krankenhaus mit einem breiten Leistungsangebot und einer medizinischen Versorgung auf hohem Niveau eine überregionale Bedeutung. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen verfügt es über 14 medizinische Kliniken sowie über 20 Zentren.