Rader Gruppe aus Leipzig meldet erfolgreichen Ankauf eines Wohnungspakets im Leipziger Norden

Die Rader Gruppe kauft in leipzig ein Wohnungspaket von einem Berliner institutionellen Investor mit einem Projektvolumen von 1.050.000EUR und investiert 200.000EUR in die Modernisierung.

Leipzig, 05.02.2025 – Die Rader Gruppe aus Leipzig hat einen weiteren Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung erreicht: Der Ankauf eines Wohnungspakets im Leipziger Norden mit einem Projektvolumen von 1.050.000 Euro wurde erfolgreich abgeschlossen. Verkäufer ist eine Berliner Investmentgesellschaft.

Das Unternehmen bedankt sich bei allen Beteiligten für die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit. Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig betont: „Wir freuen uns auf zukünftige Kooperationen und sehen in diesem Ankauf einen wichtigen Schritt zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in Leipzig.“

Investitionen für zeitgemäßen Wohnraum

Die leerstehenden Wohneinheiten weisen einen erheblichen Sanierungsstau auf. Für die umfassende Modernisierung und eine zeitgemäße Ausstattung der Wohnungen plant die Rader Gruppe Investitionen von voraussichtlich 200.000 Euro. Ziel ist es, die sanierten Wohnungen schnellstmöglich dem Wohnungsmarkt zuzuführen.

„Mit diesem Projekt schaffen wir bedarfsgerechte Wohnungen für eine lokale Zielgruppe und leisten einen Beitrag zur Lebensqualität des Leipziger Nordens“, erklärt Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig.

Zukunftsorientiertes Wachstum

Das Unternehmen strebt ein weiteres Wachstum seines Immobilienportfolios an und ist aktiv auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Eigentümer und Makler sind eingeladen, der Rader Gruppe passende Angebote zu unterbreiten. „Unser Ziel ist es, das Engagement in der Region kontinuierlich auszubauen und gezielt in Projekte zu investieren, die Mehrwert für Leipzig schaffen“, so Kevin Rader.

Als regionaler Partner für Immobilien ist die Rader Gruppe im Immobiliensektor tief verwurzelt. Geleitet von Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von bedarfsgerechtem und modernem Wohnraum in Leipzig und Umgebung. Der langfristige, nachhaltige Bestand von Immobilien ist dabei Kern des strategischen Fokus. Mit Blick auf Zukunft und Wachstum, strebt das Unternehmen an, stetig neue Immobilien für den langfristigen Bestand zu erwerben und zu entwickeln.

