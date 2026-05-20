Rader GmbH investiert 2025 rund 1,2 Millionen Euro in regionale Bauleistungen

Die Rader GmbH hat in 2025 1,2 Mio in Wohnungssanierungen in der Region Leipzig investiert.

Die Rader GmbH mit Geschäftsführer Kevin Rader hat im Jahr 2025 Bauleistungen im Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro vergeben und damit gezielt die regionale Wirtschaft in Leipzig und dem Umland gestärkt. Der überwiegende Teil der Investitionen floss in die umfassende Sanierung von Wohnimmobilien sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Materialhändlern und Handwerksbetrieben.

„Unser Anspruch ist es, Wohnraum nachhaltig aufzuwerten und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung zu fördern“, erklärt Geschäftsführer Kevin Rader. „Deshalb setzen wir bewusst auf lokale Partner und kurze Wege.“

Im Fokus der Investitionen standen insbesondere Wohnungssanierungen in Leipzig sowie im Leipziger Umland. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten dabei Wohnimmobilien aus der DDR-Zeit, die umfassend modernisiert wurden. Die Maßnahmen konzentrierten sich vor allem auf die Kernsanierung der Wohnungen selbst – insbesondere die Erneuerung der Elektrik, moderner Badezimmer sowie die vollständige Innenmodernisierung.

Auf umfangreiche Eingriffe an der Gebäudehülle wurde bewusst verzichtet. Stattdessen lag der Fokus auf der funktionalen und zeitgemäßen Aufwertung der einzelnen Wohneinheiten. Für die vollumfängliche Sanierung einer Standardwohnung mit rund 60 Quadratmetern investiert die Rader GmbH durchschnittlich etwa 30.000 Euro.

Durch die konsequente Vergabe an regionale Handwerksunternehmen und Baustoffhändler verbleibt ein großer Teil der Investitionen direkt in der Region. Damit leistet die Rader GmbH nicht nur einen Beitrag zur Modernisierung des Wohnungsbestandes, sondern unterstützt gleichzeitig lokale Unternehmen und Arbeitsplätze.

Die Rader GmbH plant, diesen Kurs auch in den kommenden Jahren fortzusetzen und weiterhin in die qualitative Aufwertung von Wohnraum im Raum Leipzig zu investieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 015111770385

web ..: https://rader-gruppe.de

email : info@rader-gruppe.de

Die Rader GmbH ist ein familiengeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Mitteldeutschland und Schwerpunkt auf der Entwicklung, Modernisierung und langfristigen Bewirtschaftung von Wohnimmobilien. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf den Ankauf und die Revitalisierung von Bestandsimmobilien in Leipzig und umliegenden Regionen. Ziel ist es, nachhaltigen und modernen Wohnraum zu schaffen.

Mit einem Fokus auf werthaltige Immobilienentwicklung, effiziente Sanierungskonzepte und langfristige Bestandshaltung verbindet die Rader GmbH wirtschaftliche Stabilität mit nachhaltigem Wachstum. Die Unternehmensgruppe betreut Wohn- und Gewerbeimmobilien in verschiedenen deutschen Regionen und versteht sich als verlässlicher Partner für Mieter, Investoren und Projektpartner.

Pressekontakt:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

fon ..: 015111770385

email : info@rader-gruppe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.