Auch wenn allerorten mit Sparfloskeln argumentiert wird: Wenn es um Kinderspielzeug und Spielgeräte geht, kauft man in Deutschland immer noch bewusst gern Qualität.

Wer in Sachen Kinderspielgeräte auf Qualität achten möchte, ist bei ISIDOR in Brandenburg genau richtig. Das Unternehmen erzeugt Stelzenhäuser und Klettertürme für den Garten und hat sich mit innovativen Ideen längst in die Kinderherzen gezaubert. Wer einen Spielturm Made in Germany kaufen möchte, wird bei ISIDOR bestens bedient. Der Spielturm Hersteller produziert nicht nur in Deutschland, sondern lässt alle Spielgeräte auch hier entwickeln. Von der Firmenzentrale in Brandenburg werden täglich Spieltürme und Spielhäuser nach ganz Deutschland und Österreich verschickt.

Die Vorteile beim Kauf eines ISIDOR Spielturms, neben „Made in Germany“:

o Beste Holzqualität und Holzstärke

o Naturbelassenes Holz

o Von Kindern mit entwickelt

o Robuste Sicherheitstreppen

o Jede Menge Zubehör

Bei ISIDOR lässt man genau die Menschen zu Wort kommen, die mit dem Spielgerät am meisten zu tun haben: Kinder. Sie sind bei der Entwicklung neuer Modelle eingeladen, ihre Ideen mit einfließen zu lassen und so entstehen wunderbare neue Projekte. Im Frühling 2022 darf man gespannt sein: Zwei neue Modelle sind bereit und werden bald vorgestellt werden. Zu viel darf noch nicht verraten werden, doch eines ist jetzt schon klar – die neuen Modelle werden nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen.

Wer es kaum mehr erwarten kann, sollte regelmäßig bei ISIDOR vorbei schauen, um den Saisonstart nicht zu versäumen: spielturm.isidor.de.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

