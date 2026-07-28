QNG-Immobilien als Kapitalanlage: Warum nachhaltiger Neubau zum Qualitätsmaßstab für Investoren wird

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) misst Neubauqualität. Markus Schmidt von Rocket House Immobilien erklärt, warum QNG-Immobilien wichtig für langfristigen Vermögensaufbau sind.

Wer heute in Immobilien investiert, trifft eine Entscheidung für viele Jahre. Der Kaufpreis und die Anfangsmiete sind dabei nur ein Teil der Rechnung. Mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wie sich ein Objekt im Betrieb verhält, welche Kosten Mieter und Eigentümer tragen müssen, wie gut die Immobilie finanzierbar bleibt und ob sie nach zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren noch als zeitgemäß gilt. Genau an dieser Stelle rücken QNG-Immobilien in den Mittelpunkt. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude steht für einen staatlich definierten Standard, der Neubauten über den gesamten Lebenszyklus betrachtet und damit weit über die reine Energieeffizienz hinausgeht.

QNG ist als Gütesiegel des Bundes konzipiert. Es bewertet Gebäude nach ökologischen, ökonomischen, technischen und soziokulturellen Kriterien. Dazu gehören unter anderem die Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus, der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf, die Qualität der Materialien, der Komfort in der Nutzung, Barrierefreiheit, Innenraumqualität, Sicherheitsaspekte und die Dokumentation der Bau- und Planungsprozesse. Ein Gebäude erhält das Siegel nur, wenn ein anerkanntes Bewertungssystem angewendet wird und zusätzliche Anforderungen im öffentlichen Interesse erfüllt sind. Für Investoren entsteht dadurch ein Vorteil, der im Markt zunehmend an Bedeutung gewinnt: Qualität wird nach festen Kriterien nachgewiesen.

„QNG schafft eine andere Transparenz im Neubau“, sagt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien. „Anleger müssen sich nicht allein auf Prospekte, Visualisierungen oder allgemeine Aussagen zur Nachhaltigkeit verlassen. Ein QNG-konformes Projekt bringt Nachweise zu Energie, Baustoffen, Lebenszyklus und Nutzungsqualität mit. Das ist für die Finanzierung, die Vermietung und den späteren Verkauf ein wichtiger Unterschied.“ Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach hat sich auf steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen Projekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden einen hohen energetischen Anspruch mit einem Nachhaltigkeitsnachweis und eröffnen für einkommensteuerpflichtige Anleger die Möglichkeit, Vermögensaufbau, Mieteinnahmen, Finanzierung und steuerliche Abschreibung strukturiert zusammenzuführen. Für Markus Schmidt ist QNG deshalb ein Qualitätsfilter für Anleger, die langfristig investieren oder kurzfristigen Vermögensaufbau mit dem Ziel, Steuerlast in Privatvermögen umzuwandeln, erreichen wollen.

KfW-40 steht für einen sehr niedrigen Energiebedarf

Der energetische Standard spielt dabei eine zentrale Rolle. KfW-40 steht für einen sehr niedrigen Energiebedarf im Vergleich zum gesetzlichen EnEV/GEG-Referenzhaus (Regelungen von 2014 beziehungsweise 2018). In der Praxis bedeutet das: hochwertige Gebäudehülle, effiziente Anlagentechnik, gute Dämmung, zeitgemäße Lüftungskonzepte und ein Betrieb, der auf niedrige Verbräuche ausgerichtet ist. Für Mieter wirkt sich das vor allem über die Warmmiete aus. Viele Haushalte vergleichen nicht mehr nur die Kaltmiete pro Quadratmeter, sondern fragen, was der Wohnraum monatlich insgesamt kostet. Niedrigere Nebenkosten schaffen deshalb Spielraum. Sie können die Akzeptanz der Warmmiete erhöhen und langfristig sogar bessere Netto-Kaltmieten ermöglichen, weil der Gesamtbetrag für den Mieter nachvollziehbar bleibt. Dieser Zusammenhang wird in Zeiten steigender Energie- und Betriebskosten noch wichtiger. Wenn Nebenkosten regelmäßig zunehmen, wächst der Vorteil eines Gebäudes, das mit geringeren Verbräuchen startet. Für Vermieter verbessert sich dadurch die Position im Mietmarkt. Eine Wohnung mit moderner Technik, niedrigerem Energiebedarf und dokumentierter Bauqualität lässt sich in vielen Fällen leichter erklären, leichter vermieten und langfristig stabiler im Bestand halten. QNG wird damit zu einem Faktor, der direkt im Mietverhältnis ankommt.

Hinzu kommt die Material- und Bauqualität. QNG betrachtet Gebäude über den gesamten Lebenszyklus. Damit wird auch relevant, welche Materialien verwendet werden, welche Umweltwirkungen sie haben, wie schadstoffarm sie sind und wie gut sie sich dokumentieren lassen. Für Investoren bedeutet das mehr Sicherheit in der Beurteilung eines Projekts. Wer in ein QNG-konformes Gebäude investiert, erhält nicht nur eine Wohnung in einem Neubau, sondern ein Objekt mit definierten Anforderungen an Planung, Ausführung und Nachweisführung. Das reduziert Interpretationsspielräume und erleichtert die Einordnung gegenüber Banken, späteren Käufern und gegebenenfalls institutionellen Partnern.

Der größte Hebel liegt auf der steuerlichen Seite

„Viele Anleger schauen beim Immobilienkauf zuerst auf Lage, Miete und Preis. Das ist richtig, reicht aber nicht mehr aus“, sagt Schmidt. „Die Frage nach der technischen und energetischen Zukunftsfähigkeit wird immer wichtiger. Ein Gebäude, das in wenigen Jahren energetisch unter Druck gerät, kann hohe Kosten auslösen und die Vermietbarkeit belasten. QNG-Projekte starten auf einem deutlich besseren Niveau.“ Für die Kapitalanlage zählt außerdem die Finanzierung. QNG ist eng mit Förderprogrammen verknüpft. Im Programm „Klimafreundlicher Neubau – Wohngebäude“ kann der QNG-Nachweis den maximalen Kreditbetrag je Wohneinheit erhöhen. Für Investoren ist das relevant, weil die Finanzierung die monatliche Belastung und damit den Verlauf eines Investments maßgeblich prägt. QNG kann hier einen Beitrag leisten, weil der Standard hohe Förderfähigkeit und Qualitätsnachweis miteinander verbindet.

Der größte Hebel liegt für viele Anleger mit gehobenem Einkommen und damit erhöhter Einkommensteuer jedoch auf der steuerlichen Seite. Bei geeigneten Neubauprojekten können die degressive AfA und die Sonderabschreibung nach § 7b EStG die Netto-Wirkung in den ersten Jahren deutlich verbessern. Die degressive Abschreibung beträgt anfänglich fünf Prozent auf den jeweiligen Restbuchwert. Zusätzlich kann § 7b EStG bei Erfüllung der Voraussetzungen eine Sonderabschreibung von fünf Prozent pro Jahr über vier Jahre ermöglichen. In der Summe entsteht damit in der frühen Haltedauer ein erhöhtes Abschreibungsvolumen, das die Steuerlast senken und Liquidität freisetzen kann. Diese Liquidität kann für Anleger mehrere Funktionen übernehmen. Sie kann helfen, die monatliche Belastung zu stabilisieren, Rücklagen aufzubauen, Tilgungsspielräume zu verbessern oder weitere Vermögensplanung vorzubereiten. Entscheidend bleibt, dass die Immobilie selbst wirtschaftlich trägt. Abschreibung macht aus einem schwachen Objekt kein gutes Investment. Sie verstärkt eine solide Struktur, wenn Standort, Miete, Finanzierung und Kostenannahmen zusammenpassen.

QNG-Immobilien in klarem Kostenrahmen

„Die steuerliche Wirkung ist für viele Anleger der Einstieg in das Thema. Die Prüfung darf dort aber nicht enden“, betont Schmidt. „Zuerst muss das Objekt im Markt funktionieren. Danach wird berechnet, welche Abschreibungsmöglichkeiten bestehen und wie sie sich auf Liquidität und Vermögensaufbau auswirken. Genau diese Verbindung aus Substanz und Steuerstruktur ist der Kern unserer Arbeit.“ Bei § 7b EStG kommt ein weiterer Punkt hinzu, der häufig unterschätzt wird: die Baukostengrenze. Die Sonderabschreibung setzt unter anderem voraus, dass die einschlägigen Kostenobergrenzen eingehalten werden. Damit wird der begünstigte Herstellungspreis je Quadratmeter gesetzlich begrenzt. Für Anleger ist das ein wichtiger Rahmen, weil die steuerliche Begünstigung nicht beliebig teure Projekte unterstützt, sondern an definierte Kostenstrukturen gebunden ist. In der Kalkulation kann diese Grenze helfen, den Preisansatz eines Projekts besser einzuordnen und Übertreibungen im begünstigten Bereich zu vermeiden.

QNG-Immobilien sind auch deshalb interessant, weil sie die spätere Veräußerbarkeit stärker in den Blick rücken. Bei Wertpapieren ist es selbstverständlich, vor dem Kauf über den späteren Verkauf nachzudenken. Bei Immobilien wird diese Perspektive oft zu spät eingenommen. Ein Investment sollte jedoch immer auch danach beurteilt werden, wer später als Käufer in Betracht kommt, welche Anforderungen dann am Markt gelten und wie gut sich das Objekt in einem veränderten Umfeld platzieren lässt. Dokumentierte Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten, ein staatlich definierter Nachhaltigkeitsnachweis und moderne Bauqualität können die Marktgängigkeit verbessern, weil Käufer und Banken solche Merkmale stärker in ihre Bewertung einbeziehen. Das gilt besonders vor dem Hintergrund steigender Anforderungen im Gebäude- und Klimaschutzrecht. Der Gebäudesektor soll seine Emissionen weiter senken, und politische sowie regulatorische Vorgaben richten sich zunehmend an nachweisbaren Kennzahlen aus. Ein Objekt, das heute bereits hohe Standards erfüllt und diese nachweisen kann, ist gegenüber künftigen Anforderungen besser positioniert als ein Gebäude, das lediglich den Mindeststandard erfüllt. Das bedeutet keine Garantie für Wertsteigerungen, verbessert aber die Ausgangslage für Vermietung, Finanzierung und Verkauf.

Wer steueroptimiert investieren will, braucht keine Schlagworte

Für Markus Schmidt ist genau diese langfristige Perspektive entscheidend. „Ein Immobilieninvestment beginnt nicht mit dem Kaufvertrag und endet nicht mit der ersten Miete. Es geht um die gesamte Haltedauer. QNG hilft dabei, die Qualität eines Neubaus besser zu greifen und in eine Investmentrechnung zu übersetzen. Wer Immobilien professionell betrachtet, muss Betriebskosten, Steuerwirkung, Finanzierung und Exit zusammen denken.“ Rocket House begleitet Privatanleger, professionelle Investoren und Partner bei der Auswahl und Strukturierung von QNG-Neubauinvestments. Dazu gehören die Prüfung des Standorts, die Einordnung der Miete, die Analyse der Bewirtschaftungskosten, die Finanzierung, die steuerliche Modellierung und die Betrachtung späterer Verkaufsoptionen. Das Unternehmen versteht sich dabei nicht als klassischer Objektvertrieb, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten. Investoren sollen verstehen, welche Annahmen hinter einer Rechnung stehen und welche Rolle das Objekt im eigenen Vermögensaufbau übernehmen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Wissensvermittlung. Gerade QNG, KfW-Förderung, § 7b EStG und degressive AfA sind Themen, die viele Anleger nur oberflächlich kennen. Gleichzeitig haben sie erheblichen Einfluss auf die Investmententscheidung. Rocket House setzt deshalb auf Gespräche, Workshops, digitale Tools und nachvollziehbare Berechnungen, damit Anleger die Mechanik verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Für Markus Schmidt ist das ein wichtiger Teil seiner Expertenrolle: „Wer steueroptimiert investieren will, braucht keine Schlagworte, sondern Zahlen, Zusammenhänge und eine saubere Prüfung. Nur dann lässt sich beurteilen, ob ein QNG-Neubau wirklich zur eigenen Vermögenssituation passt.“

QNG-Neubau als strukturierter Baustein für langfristigen Vermögensaufbau

Für Kapitalanleger lässt sich die Bedeutung von QNG deshalb klar zusammenfassen. Der Standard stärkt die Qualität des Gebäudes, verbessert die Transparenz, unterstützt niedrigere Betriebskosten, kann Finanzierungsvorteile eröffnen und schafft bei geeigneten Projekten Zugang zu hohen Abschreibungsmöglichkeiten. Gleichzeitig erhöht er die Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt über Jahre am Markt anschlussfähig bleibt. QNG-Immobilien sind damit kein kurzfristiger Trend, sondern ein Ausdruck der Frage, welche Immobilien in Zukunft noch gefragt, finanzierbar, vermietbar und verkäuflich sind. Wer in diesem Segment investiert, sollte jedoch sorgfältig prüfen. Der Standard allein reicht nicht aus. Entscheidend bleiben Lage, Kaufpreis, Miete, Finanzierung, Bauqualität, Vertragsbedingungen, steuerliche Voraussetzungen und die persönliche Situation des Anlegers.

Genau hier liegt der Wert spezialisierter Begleitung. Rocket House Immobilien und Markus Schmidt positionieren sich in diesem Markt als Ansprechpartner für Anleger, die den QNG-Neubau nicht als Modebegriff verstehen, sondern als strukturierten Baustein für langfristigen Vermögensaufbau. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist besonders gut in der Region Mönchengladbach und im gesamten westlichen Rheinland vernetzt und tief verwurzelt. So ist Rocket House unter anderem Jugend-Hauptsponsor beim FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. und Namensgeber des Rocket House Jugendsportparks.

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Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

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