Purolink startet Partnerprogramm: SEO-Profis und Agenturen verwandeln Empfehlungen in wiederkehrende Einnahmen

Die auf Linkbuilding und digitale Reputation spezialisierte Plattform ermöglicht es Nutzern, durch das Teilen eines persönlichen Affiliate-Links Provisionen zu verdienen.

Madrid, 13. November 2026 “ Purolink, die führende Plattform für den intelligenten Einkauf und die Verwaltung von Backlinks sowie gesponserten Artikeln, gibt den Start ihres Affiliate-Programms bekannt. Mit dieser Initiative können registrierte Nutzer ihr Netzwerk und ihre Reichweite monetarisieren, indem sie die Tools und Dienstleistungen des Purolink-Ökosystems weiterempfehlen.

In einer Zeit, in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen hochwertige Backlinks sowie eine kontinuierliche Überwachung erfordern, eröffnet Purolink Branchenprofis eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre Empfehlungen in eine passive und wiederkehrende Einnahmequelle zu verwandeln.

Wie funktioniert das Affiliate-Programm von Purolink?

Der Ablauf ist transparent, schnell und ohne technische Hürden gestaltet:

1. Persönlichen Link abrufen: Nach dem Login in das eigene Benutzerkonto steht jedem Nutzer sofort ein individueller Affiliate-Link zum Teilen bereit.

2. In eigenen Kanälen verbreiten: Der Empfehlungslink lässt sich flexibel in Blogartikeln, Testberichten, SEO-Tool-Vergleichen, YouTube-Videos, Newslettern, sozialen Netzwerken oder in der direkten Beratung von Kunden und Kollegen einsetzen.

3. Zuordnung und Provisionsgutschrift: Registriert sich ein neuer Nutzer über den Empfehlungslink und tätigt Investitionen auf der Plattform – sei es beim Kauf von Gastbeiträgen oder bei der Buchung von Tools wie dem Link-Monitor -, wird dem Affiliate automatisch die entsprechende Provision im Dashboard gutgeschrieben.

4. Auszahlung der Einnahmen: Sobald der im Kontrollpanel festgelegte Mindestbetrag erreicht ist, kann das Guthaben bequem und direkt zur Auszahlung angefordert werden.

Attraktive Chancen für Digital-Profis und Agenturen

Das Programm richtet sich insbesondere an:

o SEO-Berater und Online-Marketing-Agenturen, die ihre Kunden bei der Beschaffung hochwertiger Backlinks beraten, ohne die Abrechnung mit Drittanbietern selbst abwickeln zu müssen.

o Content-Creator, Blogger und Podcaster mit Fokus auf digitales Marketing, Unternehmertum und Online-Business.

o Community-Manager und Newsletter-Betreiber, die nützliche Ressourcen und Praxistools mit ihrer Zielgruppe teilen.

„Unser Ziel war es schon immer, Linkbuilding zu vereinfachen und maximale Transparenz in die Branche zu bringen. Mit dem Affiliate-Programm möchten wir diejenigen belohnen, die Purolink vertrauen und uns täglich weiterempfehlen – mit einem klaren Modell, von dem alle profitieren“, erklärt das Team von Purolink.

Kostenlose Anmeldung und sofortiger Zugang

Die Teilnahme am Partnerprogramm ist kostenlos und steht allen registrierten Nutzern auf purolink.store offen. Um direkt mit dem Verdienen zu beginnen, genügt es, sich einzuloggen, den persönlichen Affiliate-Link im Benutzerbereich zu kopieren und zu teilen.

Über Purolink

Purolink ist eine spezialisierte Technologieplattform für Linkbuilding, den Einkauf gesponserter Artikel sowie die automatisierte Überwachung von Backlinks. Entwickelt für Agenturen, SEO-Spezialisten und Marken, kombiniert Purolink ein kuratiertes Medienportfolio mit leistungsstarken Kontroll-Tools zum Schutz von SEO-Investitionen.

Pressekontakt:

Kommunikationsteam – Purolink

Website: Ver más sobe Purolink Afiliados

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PUROLINK SL

Frau Gara Díez

Santiago 258

28822 Madrid

Spanien

fon ..: 624220581

web ..: https://purolink.store/

email : hola@purolink.com

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