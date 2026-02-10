Promotionbasis erweitert Plattform um umfassende Lösung für Aktionsplanung

Kiel, Februar 2026 – Promotionbasis, eine der führenden Plattformen für Recruiting im Promotion-, Event- und Messebereich, erweitert ihr Angebot um ein integriertes Planungstool.

Unternehmen können damit nicht nur qualifiziertes Personal finden, sondern komplette Aktionen, Einsätze und Schichtpläne direkt innerhalb der Plattform organisieren. Recruiting und Einsatzmanagement wachsen so zu einem durchgängigen Prozess zusammen.

Mit der neuen Lösung schließt Promotionbasis eine zentrale Lücke im operativen Personalmanagement: Die bisher notwendige Arbeit mit Excel-Tabellen, Messenger-Gruppen und verschiedenen Planungstools entfällt. Stattdessen kann die komplette Organisation dort stattfinden, wo bereits die Personalgewinnung erfolgt – effizient, transparent und deutlich zeitsparender.

Die neuen Funktionen basieren auf der etablierten Personalplanungssoftware iPM_Promotion, deren Prozesse und Strukturen vollständig in Promotionbasis integriert wurden. Dadurch entsteht eine einheitliche Plattform, die sowohl das Recruiting als auch die operative Planung und Verwaltung von Personal abbildet.

Das neue Tool bietet eine intuitive Einsatzplanung, automatische Verfügbarkeitsabfragen und mobile Zu- und Absagen. Unternehmen erhalten jederzeit einen klaren Überblick über besetzte und offene Positionen. Weitere Funktionen wie digitale Zeiterfassung per Smartphone, automatisierte Erinnerungen, Reporting-Optionen, professionelle PDF-Sedcards und strukturierte Projektabbildungen von der Aktions- bis zur Einsatzeebene runden das System ab. Promotionbasis wird damit zu einer vollwertigen Lösung für alle Schritte – von der Personalgewinnung bis zur Durchführung und Auswertung von Aktionen.

Zur Einführung steht das neue Planungstool bis zum 31.03.2026 kostenlos zur Verfügung und ermöglicht Bestands- und Neukunden einen unkomplizierten Einstieg.

Seit 2002 ist Promotionbasis die größte deutschsprachige Jobplattform für Promotion-, Messe- und Eventjobs. Mit über 880.000 registrierten Jobsuchenden und mehr als 6.900 Unternehmen ist die Plattform eine zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und Arbeitgeber. Als effektiver Recruiting-Partner unterstützt Promotionbasis Agenturen und Unternehmen dabei, maßgeschneiderte Personallösungen zu finden.

