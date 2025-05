ProCoReX Europe GmbH erhöht Sicherheitsstandard: Festplattenvernichtung nun auch nach H5!

Die ProCoReX Europe GmbH, erweitert ihr Angebot in der Datenträgervernichtung: Ab sofort können Unternehmen ihre Festplatten nach der höchsten Sicherheitsstufe H5 sicher vernichten lassen.

ProCoReX Europe GmbH steigert Sicherheitsstandard: Einführung der Festplattenvernichtung nach H5

Die ProCoReX Europe GmbH, führender Anbieter von Datenträgervernichtungslösungen, gibt stolz die Erweiterung ihres Serviceangebots bekannt. Ab sofort können Unternehmen und Institutionen ihre alten und sensiblen Festplatten nach der höchsten Sicherheitsstufe H5 vernichten lassen. Diese Neuerung resultiert aus der Implementierung einer hochmodernen Vernichtungsmaschine, die den strengen Anforderungen der Norm 66399 gerecht wird.

Datensicherheit gewinnt in der heutigen digitalen Welt immer mehr an Bedeutung. Mit der kontinuierlichen Zunahme von Cyberangriffen und Datenlecks sind Unternehmen gefordert, den Schutz ihrer sensiblen Informationen zu maximieren. ProCoReX hat sich als zuverlässiger Partner für die sichere Datenträgervernichtung etabliert und bietet seit Jahren eine zertifizierte Dienstleistung nach der Sicherheitsstufe H3 an. Nun geht die Firma den nächsten Schritt, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Die neue Maschine ermöglicht eine hochwirksame Vernichtung von Festplatten, die nicht nur den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, sondern auch zusätzliche Sicherheitsstandards bietet. Die Sicherheitsstufe H5 garantiert, dass die auf den Datenträgern gespeicherten Daten mit nahezu völliger Sicherheit nicht mehr wiederhergestellt werden können. Dies ist besonders für Unternehmen von großer Bedeutung, die sensible Informationen über Kunden und Geschäftsprozesse speichern und ein hohes Risiko bei der Entsorgung von Datenträgern vermeiden möchten.

Die Datenträgervernichtung, insbesondere von Festplatten, erfolgt bei ProCoReX unter streng kontrollierten Bedingungen. Alle Prozesse sind transparent, und die Kunden erhalten ein detailliertes Zertifikat über die erfolgte Vernichtung. „Mit der Einführung der Festplattenvernichtung nach H5 setzen wir einen neuen Maßstab in der Branche. Unsere Kunden können sicher sein, dass ihre Daten in besten Händen sind“, erklärt der Geschäftsführer, der ProCoReX Europe GmbH.

Die ProCoReX Europe GmbH befindet sich auf einem stetigen Wachstumskurs und investiert kontinuierlich in Technologien, die höchste Sicherheitsstandards garantieren. Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es die zerstörten Materialien umweltgerecht verwertet.

Für weitere Informationen zu den neuen Dienstleistungen und zu unserer Expertise in der Datenträgervernichtung steht Ihnen unser Team jederzeit zur Verfügung.

