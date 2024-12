Pressemitteilung Lauenstein Confiserie

Ein Hauch von 1001 Nacht: Lauensteiner Dubai Style Schokolade – Handwerkskunst trifft auf orientalischen Zauber

Die Dubai-Schokolade neu definiert – Made in Oberfranken

Ludwigsstadt, 11. Dezember 2024 – Willkommen in einer Welt von 1001 Nacht! Mit der neuen Dubai Style Schokolade hebt die Lauenstein Confiserie die Kunst der Schokoladenherstellung auf ein neues Niveau. Dubai-Schokolade ist der absolute Trend in der internationalen Foodie-Szene – und die oberfränkische Pralinenmanufaktur verleiht ihm ihre ganz eigene Handschrift. Die neue Kreation kombiniert bewährte oberfränkische Handwerkskunst mit erlesenen Zutaten und einem Hauch orientalischen Zaubers. So wird aus dem Trendprodukt ein sinnliches Genusserlebnis.

Was macht Dubai-Schokolade so besonders?

Dubai-Schokolade begeistert mit ihrer einzigartigen Füllung: zarte Pistaziencreme trifft auf knusprige, geröstete Teigfäden, bekannt als Kadayif. Diese ungewöhnliche Kombination sorgt für eine aufregende Struktur und einen Geschmack, der sofort überzeugt. Ursprünglich aus Dubai stammend, gilt sie dort als luxuriöses Dessert und hat längst international für Aufsehen gesorgt.

Orientalischer Zauber trifft oberfränkische Perfektion

Die Lauensteiner Dubai Style Schokolade ist inspiriert von der pulsierenden Metropole Dubai – ein Ort, der für Luxus, Innovation und den Zauber von 1001 Nacht steht. In jeder Tafel steckt die Essenz des Orients, meisterhaft kombiniert mit handwerklicher Präzision aus Oberfranken. „Wir möchten die Sinne unserer Kunden auf eine Reise schicken – bereits mit dem ersten Bissen wähnt man sich in den Souks Dubais, umgeben von orientalischen Aromen und Goldfäden. Es ist eine Hommage an die Schönheit der Region und an unser Handwerk“, erklärt Maximilian Kaub, Geschäftsführender Gesellschafter der Lauenstein Confiserie stolz das neue Produkt.

Alles beginnt mit dem knusprigen Highlight der Kreation: von Hand geröstetem sog. Engelshaar (Kadayif), den goldenen Fäden des Orients. Frisch in der Lauenstein Confiserie geröstet, entfalten sie ihre charakteristische Farbe und ihr intensives Aroma. Feinste Hohlkörper aus Schokolade, die in kunstvoller Handarbeit gegossen werden, bilden die elegante Hülle. Doch das wahre Herzstück steckt im Inneren: eine verführerische Pistazienfüllung verfeinert mit Tahini und einer kleinen Prise Maldon Sea Salt, die mit größter Sorgfalt eingefüllt wird und ein intensives Geschmackserlebnis bietet, das den Orient direkt auf die Zunge zaubert.

Verschlossen wird jede Tafel von Hand: Eine Schicht warmer Schokolade wird mit höchster Präzision und einem liebevollen Handgriff aufgetragen, um eine makellose Oberfläche und ein perfektes Aroma zu garantieren. Das Ergebnis ist nicht nur eine Schokolade, sondern ein Kunstwerk, das internationales Flair mit regionaler Perfektion vereint – für wahre Genießer, die das Besondere suchen.

„Die Dubai Style Schokolade verbindet das Beste aus zwei Welten: den orientalischen Zauber Dubais und unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung handgefertigter Confiserie-Produkte“, erklärt Marco Schulze, Chef-Chocolatier der Lauenstein Confiserie. „Wir möchten nicht nur einen Trend bedienen, sondern ihn mit unserer Handwerkskunst veredeln.“

Die Lauensteiner Dubai Style Schokolade ist in limitierter Auflage und nur solange der Vorrat reicht erhältlich – vor Ort in der Fischbachsmühle in Ludwigsstadt mit Werksverkauf, Café und Gläserner Manufaktur ab dem 13. Dezember und online unter lauensteiner.de ab dem 16. Dezember.

Preise:

https://www.lauensteiner.de/de/tafelschokolade-dubai-style-38proz-cacao-80g-p11202/?search=1, 180g 19,95EUR*

*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie

Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter http: lauensteiner.de

