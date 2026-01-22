Präzision aus dem Bergischen Land: Warum regionale Fertigung in NRW wieder an Bedeutung gewinnt

Das produzierende Gewerbe in NRW steht unter Druck. Ein Betrieb aus dem Bergischen Land zeigt, warum kurze Wege und Präzision wieder entscheidend sind.

_Wuppertal, 22.01.2026_ – Das produzierende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen steht vor einem strukturellen Wandel. Steigende Lieferkettenrisiken, internationale Unsicherheiten und wachsende Anforderungen an Qualität und Termintreue führen dazu, dass immer mehr Industrieunternehmen wieder auf regionale Fertigungspartner setzen. Besonders im Bergischen Land, einer der traditionsreichsten Industrieregionen Deutschlands, zeigt sich diese Entwicklung deutlich.

„Viele unserer Kunden wollen heute keine anonymen Lieferanten mehr, sondern verlässliche Partner mit kurzen Wegen, direkter Kommunikation und echter Verantwortung für das Ergebnis“, erklärt Guido Krämer, Geschäftsführer der Gisbert Krämer GmbH in Wuppertal-Cronenberg.

Das Bergische Land blickt auf über ein Jahrhundert industrieller Fertigungsgeschichte zurück. Präzision, handwerkliche Kompetenz und technologische Weiterentwicklung prägen die Region bis heute. Unternehmen wie die Gisbert Krämer GmbH verbinden diese Tradition mit moderner CNC-Technologie und individueller Kundenbetreuung.

Seit 1982 fertigt das Unternehmen präzise Dreh- und Frästeile für Industriepartner in NRW und darüber hinaus. Der Fokus liegt auf Kleinserien, Sonderanfertigungen und flexiblen Fertigungslösungen – ohne Mindestabnahmemengen und mit persönlichem Ansprechpartner.

„Gerade in Zeiten, in denen Produktionsketten immer komplexer werden, gewinnen regionale Partnerschaften wieder stark an Bedeutung. Unsere Kunden schätzen die Möglichkeit, direkt vor Ort Lösungen zu entwickeln und Prozesse gemeinsam zu optimieren“, so Krämer weiter.

Auch wirtschaftlich ist diese Entwicklung relevant: Laut Branchenanalysen bleibt das produzierende Gewerbe ein zentraler Stabilitätsfaktor für NRW. Insbesondere mittelständische Betriebe sichern nicht nur Arbeitsplätze, sondern sorgen auch für Innovationskraft und Wertschöpfung in der Region.

Die Gisbert Krämer GmbH sieht sich dabei bewusst als Teil dieser industriellen Verantwortung: Bodenständig, präzise und partnerschaftlich.

„Wir glauben nicht an kurzfristige Aufträge, sondern an langfristige Industriepartnerschaften. Unser Anspruch ist es, nicht nur Bauteile zu liefern, sondern Lösungen, auf die sich unsere Kunden verlassen können“, betont Krämer.

Mit moderner Messtechnik, erfahrenen Fachkräften und klaren Prozessen positioniert sich das Unternehmen als regionaler Präzisionspartner für die Industrie in NRW – heute und in Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gisbert Krämer GmbH

Herr Guido Krämer

Solinger Str. 30

42349 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 0202-471406

web ..: https://gisbert-kraemer.de

email : post@gisbert-kraemer.de

Über die Gisbert Krämer GmbH

Die Gisbert Krämer GmbH mit Sitz in Wuppertal-Cronenberg fertigt seit 1982 präzise Dreh- und Frästeile für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen steht für Qualität, Termintreue und persönliche Zusammenarbeit. Schwerpunkte sind Kleinserien, Sonderanfertigungen und flexible Fertigungslösungen.

Diana Walther ist zertifizierter ActionCOACH seit 2018. Mit ihrer Erfahrung aus über 25 Jahren Führung in Konzern und Mittelstand unterstützt sie Unternehmer, wieder in ihre Rolle zu kommen – klar, handlungsfähig und gesund.

Pressekontakt:

Diana Walther Edutainment e.K.

Frau Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

fon ..: +493644 – 6521520

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.