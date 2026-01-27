PoE++ und strukturierte Gebäudeverkabelung: Hecking Elektrotechnik macht Gebäude netzwerkfähig

Power over Ethernet (PoE++) ermöglicht die effiziente Energieversorgung von Gebäudetechnik über das Datennetz. Hecking Elektrotechnik bietet einen umfassenden Service.

Die digitale Gebäudetechnik wächst zusammen: Access Points, Kameras, Zutrittskontrolle, Sensorik, Intercom-Systeme und Digital Signage werden heute über das Datennetz versorgt – elektrisch und logisch. Mit Power over Ethernet nach IEEE 802.3bt (PoE++) lassen sich bis zu 90 W je Port bereitstellen. In Verbindung mit einer zukunftsfesten strukturierten Verkabelung auf CAT 6A/CAT 7A und Glasfaser entstehen skalierbare Netze, die smarte Anwendungen in Büros, Kliniken, Schulen und der kommunalen Infrastruktur zuverlässig tragen.

„PoE++ ist weit mehr als eine Stromversorgung über das Netzwerkkabel: Es ist die Grundlage für durchgängig vernetzte Gebäude. Wenn Access Points, Kameras oder Türsprechstellen ohne separate Stromkreise auskommen, werden Planung, Montage und Betrieb effizienter – und die Netze gleichzeitig leistungsfähiger und ausfallsicherer“, sagt Winfried Hecking, Geschäftsführer von Hecking Elektrotechnik. Das Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach begleitet seit Jahren die Umsetzung professioneller Telekommunikations- und Netzwerkstrukturen und ist Ansprechpartner für Neuinstallationen und Modernisierungen in Arztpraxen, Unternehmen und öffentlichen Gebäuden. „Entscheidend ist die saubere Basis: ein belastbares Backbone mit Glasfaser oder CAT 7, geprüfte Link-Budgets, segmentierte VLAN-Strukturen, USV-Konzepte und dokumentierte Messprotokolle. Erst dann entfaltet moderne Gebäudetechnik ihr Potenzial – von energieeffizienten Leitsystemen bis zur flächendeckenden Wi-Fi-7-Versorgung.“

Hecking Elektrotechnik verbindet Bestandsaufnahme, Planung und Realisierung zu einem Ende-zu-Ende-Ansatz. Dazu zählen Site-Surveys für Funk- und Sensorabdeckung, die Auswahl PoE++-fähiger Switches und Endgeräte, die normgerechte Installation von Trunk- und Etagenverkabelung, Redundanz- und Brandschutzkonzepte sowie die nahtlose Integration in bestehende LAN/WLAN-Umgebungen. Wo heute bereits Wi-Fi 7 zum Einsatz kommt, stellt PoE++ die effiziente Energieversorgung der Access-Points sicher und ermöglicht die leistungsfähige Ausleuchtung mit niedriger Latenz – auch bei hoher Nutzerzahl.

In der Umsetzung achtet Hecking Elektrotechnik konsequent auf Zukunfts- und Betriebssicherheit: Die Planung erfolgt entlang der etablierten Verkabelungsnormen und mit Blick auf Wärmeeintrag in Kabelbündeln durch hohe PoE-Lasten, auf die Stromsymmetrie der Adernpaare und auf eine sorgfältige Erdungs- und Potentialausgleichsplanung. Messungen belegen die Linkqualität bis zur Gerätedose oder – bei Direktanschlüssen – per MPTL-Verfahren, während segmentierte Netzdesigns mit 802.1X-Authentifizierung, Network Access Control und klaren VLAN-Policies die Angriffsfläche reduzieren. Für Betreiber rechnet sich dieser Qualitätsansatz doppelt: Zum einen sinken Montage- und Wartungsaufwände, weil Stromkreise entfallen und Geräte zentral überwacht werden. Zum anderen wachsen Spielräume für neue Services – von drahtlosen IoT-Sensorclustern über energieoptimierte Leuchtensteuerung bis zu verlässlichen, latenzarmen Wi-Fi-7-Netzen mit 320-MHz-Kanälen und Multi-Link-Betrieb. Auf Wunsch übernimmt Hecking Elektrotechnik die vollständige Dokumentation, Wartungs- und Servicekonzepte inklusive Notfall- und USV-Szenarien, sodass die Infrastruktur über ihren gesamten Lebenszyklus transparent und revisionssicher bleibt.

Über Hecking Elektrotechnik

Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

