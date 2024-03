Podcast „möbliert vermieten leicht gemacht“ geht auf Sendung

Am 20. März startet der Podcast der Unternehmerin und Expertin für möbliertes Vermieten Juliane Bachmann: Wöchentliche Tipps und Tricks rund um die Kurzzeitvermietung.

Professionelles Vermieten erfordert viel Wissen und unternehmerisches Handeln. Vom Immobilieninvestment und dem Herrichten der Immobilie über die Einrichtung und das Marketing bis zu den passenden technischen Tools. Diese Erfahrung hat Juliane Bachmann in den letzten zehn Jahren gemacht. Sie ist bewusst den Schritt von der privaten Vermittlung der eigenen Ferienwohnung hin zur Professionalisierung mit zehn eigenen Objekten gegangen. Heute unterstützt sie als Beraterin und Expertin für möbliertes Vermieten ambitionierte Vermieter – vom Immobilieninvestoren bis zu privaten Eigentümern von Ferienwohnungen und Häusern.

Tipps und Tricks rund um die Kurzzeitvermietung aus über zehn Jahren Erfahrung

In ihrem neuen Podcast „möbliert vermieten leicht gemacht“ gibt die Unternehmerin und Investorin Tipps und verrät Tricks rund um die Kurzzeitvermietung. „Wie erreiche und begeistere ich meine Wunschkunden, optimiere meine Prozesse und organisiere die Vermietung professionell.“ – Dies sind nur einige der Themen und Fragen, welche in dem vielseitigen und innovativen Podcastformat angesprochen werden. Die erste Podcast-Folge erscheint am 20. März und der Podcast wird anschließend im wöchentlichen Rhythmus zu hören sein.

Bereits die Titel der ersten Folgen sind vielfältig und abwechslungsreich: „Mieterwechsel als Chance. Wie Du als Vermieter immer noch gute Renditen erzielst“. „Vorsicht Hund. Die Zielgruppe Hundebesitzer in Deiner möblierten Immobilie“. Oder: „4 Impulse. Kümmere Dich nicht um Dein Ego als Vermieter und Deinen Geschmack, sondern um den richtigen Marketingmix“.

Bei der Professionalisierung unterstützen, ist für Juliane Bachmann das Ziel ihres Podcasts

„Das Anforderungsprofil der Gäste und die Wünsche haben sich geändert. Kurzzeitvermietungen sind immer häufiger gefragt“, sagt Bachmann. Sei es für die Ferien, eine private Atmosphäre während der Dienstreise oder für ein paar Monate nach Antritt einer neuen Stelle. Dennoch gebe es viele Vermietende, die nicht ausgebucht seien oder sich einen noch größeren Professionalisierungsgrad wünschen. „Vermietende mit meiner Erfahrung bei der weiteren Professionalisierung und größeren Rendite zu unterstützen und das mit unterhaltsamen Folgen, das ist mein Ziel mit dem Podcast“, sagt Bachmann.

Verständlich, freundlich, auf den Punkt: Prädikat hörenswert

Die frühere Leiterin eines Porsche-Autohaues ist es gewohnt, auf angenehme Weise mit Menschen zu reden und die Dinge klar und verständlich auf den Punkt zu bringen. Deshalb fällt es leicht und es macht Freude, ihr in ihrem Podcast zuzuhören. Für alle, die ihr Appartement oder Wohnung besonders und unvergesslich gestalten wollen. Und für jene, die glückliche Gäste gewinnen und weniger Zeit mit der Organisation der Vermietung verbringen möchten, auf jeden Fall ein spannender und hörenswerter Podcast.

Weitere Informationen über Juliane Bachmann gibt es online unter: julianebachmann.de. Der Podcast „möbliert vermieten leicht gemacht“ kann bei Apple Podcast und Spotify abonniert werden.

Juliane Bachmann ist Unternehmerin, Immobilien-Investorin, Vermieterin von Apartments und Ferienwohnungen sowie eine gefragte Expertin und Beraterin für möblierte Vermietung. Zahlreiche ambitionierte Vermieterinnen und Vermieter hat sie in den vergangenen Jahren rund um das Thema Kurzzeitvermietung nachhaltig beraten: Vom Investment, über die Einrichtung, bis zu Marketing und der Professionalisierung von Prozessen. Mit „möbliert vermieten leicht gemacht“ gibt sie ihre Expertise nun auch in ihrem eigenen Podcast weiter.

