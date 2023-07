Photovoltaik Anlagen Überprüfung mit Drohne: Die Zukunft

Das Prüfen einer Photovoltaik Anlage macht in bestimmten Situationen Sinn – und am besten lässt man dies mit einer Drohne erledigen.

Die Europäische Konferenz für Photovoltaik-Solarenergie veröffentliche kürzlich interessante Zahlen: Rund 80 Prozent der Solaranlagen liefern nicht die volle Leistung, und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Es lohnt sich also, die eigene Photovoltaik Anlage in regelmäßigen Abständen prüfen zu lassen und so sicher zu stellen, dass man auch die volle Leistung erwarten kann. Diese Photovoltaik Anlagen Überprüfung wird von Experten mit einer Drohne erledigt, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist.

Die Gründe für den Leistungsverlust einer Photovoltaik Anlage können vielfältig sein. Zu den bekanntesten Fehlerquellen zählen

o Verschmutzungen durch Umwelteinflüsse

o Fehlerhafte Montage

o Risse in den Zellen oder im Modulglas

o Erhöhter Widerstand in den Zellen, Hotspots

o Defekte Kabel durch Feuchtigkeit oder Tierverbiss

o Beschädigungen der Module durch Steinschlag oder Hagelschaden

Eine Photovoltaik Anlagen Überprüfung lohnt sich also auf jeden Fall

o Gleich nach der Inbetriebnahme der Anlage. Man kann dann überprüfen, ob alle Module richtig angeschlossen wurden und fehlerfrei funktionieren.

o Vor Ablauf der Garantiezeit. So kann man unnötige Folgekosten vermeiden!

o In regelmäßigen Abständen. Experten empfehlen, eine Anlage alle 1-2 Jahre auf ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen.

o Wenn ein Leistungsverlust erkennbar ist.

o Nach Sturm, Hagel oder Blitzschlag

Und wie funktioniert nun das Überprüfen einer Photovoltaik Anlage mit einer Drohne? Die Drohne wird mit einer hochsensiblen Wärmebildkamera ausgerüstet und erstellt damit Aufnahmen aus der Luft. So können mögliche thermische Verluste bei PV-Anlagen sofort überprüft werden. Beim Profi für die Prüfung von Photovoltaik Anlagen erhält man anschließend die Infrarotaufnahmen mit einem Zustandsbericht, in dem Auffälligkeiten, Mängel und Defekte beschrieben werden.

Mehr zum Thema gibt es beim Experten unter solar-rein.at.

