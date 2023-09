Photovoltaik Anlagen Überprüfung: Jetzt rasch und effizient

Photovoltaik Anlagen sind verschiedensten Belastungen ausgesetzt und können verschmutzen – das mindert ihre Leistung. Eine Anlagen Prüfung mittels Drohne lohnt sich immer!

Wer seine PV Anlage leistungsstark und effizient halten möchte, sollte diese ab und an überprüfen lassen. Doch auch eine Photovoltaik Anlagen Prüfung nach der Neuinstallation lohnt sich. Mit einer thermografischen PV Anlagen Überprüfung können mögliche Garantieansprüche unmittelbar nach der ersten Inbetriebnahme geltend gemacht werden. Die Module werden auf ihre Fehlerfreiheit kontrolliert und man weiß sofort, woran man ist. Doch auch eine Prüfung vor Ablauf der Garantiezeit lohnt sich, wenn man die Kosten dieser Prüfung mit möglichen anfallenden Kosten nach Ende der Garantiezeit vergleicht. Auch nach besonderen Wetterereignissen wie Sturm, Hagel oder Blitzschlag sollte die PV Anlage geprüft werden, vor allem, wenn ein Leistungsverlust erkennbar ist und der Grund nicht gefunden wird.

Die thermografische Fehlerdiagnostik mittels Drohne ist eine einfache und sehr kostengünstige Methode, um eventuelle Fehler und Defekte an der Anlage festzustellen. Hochsensible Wärmebildkameras erstellen Aufnahmen aus der Luft und prüfen in kürzester Zeit mögliche thermische Verluste an der Anlage und an den Modulen. Ausfälle oder mangelhafte Verschaltungen von Modulen werden rasch und zuversichtlich gesichtet und das bereits ab 290 Euro. Der genaue Preis richtet sich nach der Größe der Anlage.

Die Gründe für Fehler an einer PV Anlage können vielfältig sein:

o Verschmutzungen

o Fehlerhafte Montage

o Modulausfall

o Risse in den Zellen oder im Modulglas

o Defekte Kabel

o Steinschlag

o Glasbruch

o Hagelschaden

Die thermografische Fehlerdiagnostik erlaubt es, rasch und effizient den Fehler zu finden und Ertragsverluste zu vermeiden. Denn immerhin liefern 80% aller Photovoltaik Anlagen europaweit nicht den Ertrag, den sie liefern konnten. Sehr oft handelt es sich beim Grund dafür um die Verschmutzung der Paneele, eine Sache, die sehr einfach zu beheben wäre – denn eine Photovoltaikanlage zu reinigen ist kein Hexenwerk.

m besten gleich beim Profi anfragen und den Bestpreis sichern: solar-rein.at.

