Gunnar Buß, Inhaber von ATERIMA CARE Dresden, nahm am 03.09.2025 an der MDR-Sendung „Fakt ist!“ teil. Thema der Diskussion: „Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?“
ATERIMA CARE Dresden
Dresden, 13.09.2025
Gunnar Buß bei MDR „Fakt ist!“ – Pflege darf kein Luxus sein
Gunnar Buß, Inhaber von ATERIMA CARE Dresden, nahm am 03.09.2025 an der MDR-Sendung „Fakt ist!“ teil. Thema der Diskussion: „Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?“
Hr. Buß betonte, dass steigende Eigenanteile in Pflegeheimen viele Familien überfordern. In Dresden und Umgebung liegen die Eigenanteile bei über 3.000EUR pro Monat. Gleichzeitig gebe es Alternativen, wie die häusliche Betreuung, die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung ermöglicht. Aterima Care Dresden kann die Betreuung zu Hause in den meisten Fällen über 1.000EUR günstiger im Eigenanteil als im Heim anbieten.
Kernpunkte seiner Stellungnahme:
Häusliche Betreuung ist eine bezahlbare, würdige Alternative zum Heim.
Kosten müssen transparent sein – keine versteckten Gebühren.
Qualität, Sprache und Vertrauen sind entscheidend.
Politik und Pflegekassen müssen Rahmenbedingungen verbessern, um häusliche Pflege zu fördern.
„Betreuung mit Herz und Würde darf kein Luxus sein“, so Gunnar Buß. ATERIMA CARE Dresden bietet dafür individuelle Beratung und schnelle Lösungen an. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit Hr. Buß.
Kontakt:
ATERIMA CARE – Team Dresden
Tel. +49 151 725 10944 | Mail: dresden@aterima-care.de
https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/rente-alter-wohnen-pflege-betreuung-102.html
https://www.ardmediathek.de/video/fakt-ist/pflegeheim-wer-kann-sich-das-noch-leisten/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81Mjg1NzgtNTA4NTQ0
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Aterima Care – Team Dresden
Herr Gunnar Buß
Behringstraße 55
01159 Dresden
Deutschland
fon ..: 015172510944
web ..: https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
email : dresden@aterima-care.de
Über das Unternehmen
ATERIMA CARE Dresden – 24-Stunden-Pflege mit Herz in vertrauter Umgebung
ATERIMA CARE bietet in Dresden eine liebevolle und professionelle 24-Stunden-Betreuung für Senioren – direkt im eigenen Zuhause. Unsere 24h Seniorenbetreuung in Dresden ermöglicht älteren Menschen ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung, mit individueller Pflege und persönlicher Zuwendung.
Unsere qualifizierten Pflegekräfte kümmern sich einfühlsam um Ihre Angehörigen – ob bei Demenz, eingeschränkter Mobilität oder im Alltag. Wir bieten:
Rund-um-die-Uhr-Betreuung
Ambulante Pflegeleistungen
Individuelle Demenzbetreuung
Entlastung für pflegende Angehörige
Mit ATERIMA CARE Dresden erhalten Sie professionelle Pflege mit Herz – zuverlässig, erfahren und menschlich.
Pressekontakt:
Aterima Care – Team Dresden
Herr Gunnar Buß
Behringstraße 55
01159 Dresden
fon ..: 015172510944
web ..: https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
email : dresden@aterima-care.de