Pflegedienst Care Comfort setzt mit kostenlosen digitalen Pflege-Tools neue Maßstäbe in Dortmund

Dortmund, April 2026 – Welcher Pflegegrad? Welche Kosten? Was zahlt die Kasse? Care Comfort Dortmund beendet das Rätselraten: Zwei kostenlose digitale Tools geben Antworten – in Minuten statt Wochen.

Dortmund, April 2026 – Der ambulante Pflegedienst Care Comfort aus Dortmund geht einen neuen Weg in der häuslichen Pflege: Mit zwei kostenlosen digitalen Tools – dem Pflege-Rechner und dem Pflege-Wegweiser – erhalten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erstmals die Möglichkeit, Pflegeleistungen, Kosten und Finanzierungsoptionen eigenständig und transparent zu ermitteln. Ein Angebot, das in dieser Form kein anderer Pflegedienst in Dortmund bietet.

Digitale Pflege-Tools schaffen Transparenz und Orientierung

Die Pflegelandschaft in Deutschland ist komplex. Welcher Pflegegrad steht mir zu? Welche Leistungen kann ich beanspruchen? Was übernimmt die Pflegekasse, was die Krankenkasse? Diese Fragen stellen sich Betroffene und Angehörige täglich – oft ohne klare Antworten zu finden.

Care Comfort begegnet dieser Herausforderung mit zwei digitalen Werkzeugen, die auf der Unternehmenswebseite unter https://www.care-comfort.de/ frei zugänglich sind:

Der Pflege-Rechner ermöglicht es, individuelle Leistungen und Einsätze pro Woche anzupassen und die damit verbundenen Kosten sowie Finanzierungsmöglichkeiten durch Pflege- und Krankenkassen zu berechnen. Das Tool berücksichtigt dabei Pflegesachleistungen nach SGB XI, Behandlungspflege nach SGB V sowie Kombinationsleistungen und gibt einen strukturierten Überblick über die persönliche Pflegefinanzierung.

Der Pflege-Wegweiser unterstützt Nutzer dabei, den voraussichtlichen Pflegegrad zu ermitteln und zeigt übersichtlich auf, welche Leistungen im jeweiligen Pflegegrad zur Verfügung stehen. So erhalten Betroffene bereits vor dem ersten Beratungsgespräch eine fundierte Orientierung.

Breites Leistungsspektrum aus einer Hand

Neben den digitalen Angeboten deckt Care Comfort das gesamte Spektrum der ambulanten Pflege ab. Dazu zählen Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung nach SGB XI, Behandlungspflege nach SGB V, Betreuungs- und Beratungsleistungen gemäß §37 Abs. III SGB XI sowie spezialisierte Versorgungsbereiche wie die Betreuung von Kindern mit Diabetes, Portversorgung und die Versorgung bei Diabetes Typ 1 und Typ 2. Ergänzt wird das Angebot durch einen Hausnotruf-Service.

Das Team aus qualifizierten Pflegefachkräften erstellt für jeden Patienten individuelle Pflegepläne und setzt auf regelmäßige Fortbildung, um Pflege stets auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu gewährleisten. Care Comfort ist als Pflegedienst bei allen Kassen zugelassen und rund um die Uhr erreichbar.

Lokale Verwurzelung und persönliche Nähe

Care Comfort versteht sich als lokal verwurzelter Pflegedienst, der fachliche Kompetenz mit persönlicher Zuwendung verbindet. Die kurzen Wege innerhalb Dortmunds ermöglichen schnelle Einsätze, während die 24/7-Erreichbarkeit sicherstellt, dass Pflegebedürftige und Angehörige in dringenden Situationen jederzeit Unterstützung erhalten. Das Ziel: Menschen in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bestmöglich versorgen und Familien spürbar entlasten.

Über Care Comfort

Pflegedienst Care Comfort ist ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Dortmund. Das Unternehmen bietet individuelle Pflegeleistungen für Menschen aller Altersgruppen und verbindet professionelle Pflege mit digitaler Transparenz. Weitere Informationen und die kostenlosen Pflege-Tools sind verfügbar unter: https://www.care-comfort.de/

Kontakt:

Pflegedienst Care Comfort

Kiefer Straße 41

44225 Dortmund

Telefon: 0231 / 98 34 00 10

E-Mail: info@care-comfort.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pflegedienst Care Comfort GmbH

Herr Romas Malakauskas

Kiefer Straße 41

44225 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023198340010

fax ..: 023198340014

web ..: https://www.care-comfort.de/

email : info@care-comfort.de

Wir von Care Comfort stehen für ambulante Pflege in Dortmund, die persönlich, zuverlässig und rund um die Uhr auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten abgestimmt ist. Unser Ziel ist es, Menschen in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bestmöglich zu versorgen und Angehörige spürbar zu entlasten. Dabei verbinden wir fachliche Kompetenz mit Menschlichkeit, Respekt und echter Nähe im Alltag.

Als ambulanter Pflegedienst in Dortmund unterstützen wir Pflegebedürftige und ihre Familien mit individuell geplanten Leistungen. Ob Grundpflege, Behandlungspflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung oder Beratung: Wir nehmen uns Zeit, hören zu und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die wirklich passt.

Pressekontakt:

Pflegedienst Care Comfort GmbH

Romas Malakauskas

Kiefer Straße 41

44225 Dortmund

fon ..: 023198340010

email : info@care-comfort.de

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