Peter Schmidt Group gewinnt got2b als neuen Kunden

Mit got2b gewinnt die Marken- und Designagentur Peter Schmidt Group eine weitere starke Marke für ihr Portfolio. Die Agentur übernimmt ab sofort Aufgaben in Creative Strategy und Design.

got2b ist eine von Henkel geführte Trendmarke für Haarstylingprodukte, die seit 2004 auf dem deutschen Markt vertreten ist. Zum Portfolio gehören unter anderem Haargel, Haarsprays und Trockenshampoos. Die Marke steht von Beginn an für einen rebellischen, expressiven Stil, der besonders bei jüngeren Zielgruppen Anklang findet.

Die Peter Schmidt Group bringt langjährige Expertise in der Entwicklung und Gestaltung von Kosmetikmarken aus dem Schwarzkopf Portfolio und weitere Marken wie Weleda, Nivea oder Labello ein. Für got2b hat sich die Agentur intensiv mit den Kommunikations- und Konsumgewohnheiten der Gen Z beschäftigt. In Workshops und Zielgruppenbefragungen entstanden wertvolle Insights über die Wahrnehmung und Haltung der jungen Konsument:innen zur Marke. „Die Insights zeigen klar: Der rebellische Charakter von got2b trifft den Nerv der jungen Zielgruppe. Er ist zentral für die Marke – sie muss daher auch in Zukunft, mutig und unverwechselbar sein“, so Inga Wolter, Executive Creative Director der Peter Schmidt Group.

„Mit der Peter Schmidt Group haben wir den idealen Partner gefunden. got2b lebt von Mut, Ausdruckskraft und Individualität. Die Peter Schmidt Group hat uns damit überzeugt, dass sie sich intensiv mit der Marke beschäftigt und das Briefing über das Packaging Design hinausgedacht hat,“ sagt Esther Kumpan-Bahrami von got2b.

Die Peter Schmidt Group und Henkel arbeiten seit über 20 Jahren erfolgreich zusammen. In dieser Zeit betreute die Agentur unter anderem Marken wie Persil und Somat. „Für uns beginnt faszinierendes Markendesign damit, die Essenz einer Marke wirklich zu verstehen. Im Dialog mit der got2b-Zielgruppe konnten wir die Aura der Marke – ihre besondere Anziehungskraft und Haltung – präzise herausarbeiten. Diese Insights haben wir in Designrouten übersetzt und dabei die Essenz und Codes der Marke konsequent sichtbar gemacht.“, sagt Lukas Cottrell, CEO der Peter Schmidt Group.

Mit got2b wird die langjährige Partnerschaft um ein weiteres bedeutendes Markenprojekt ergänzt. Betreut wird das Projekt von Yara Soliman, Design Director bei der Peter Schmidt Group.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Bohnenstraße 4

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49-69-850993-36

web ..: https://www.peter-schmidt-group.de

email : guido.schroepel@omc.com

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon, Mailand und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Unter dem Motto „Amplified Imagination. With character, craft and curiosity.“ verbindet die Peter Schmidt Group für Kunden wie Mercedes-Benz, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Linde oder die Deutsche Bank technologische Expertise mit gestalterischer Exzellenz.

Pressekontakt:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Bohnenstraße 4

20457 Hamburg

fon ..: +49-69-850993-36

email : guido.schroepel@omc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.