Personalisierbare ABC-Geschichtenbücher mit Fotos und Avataren von Kizpix

Für Kindergarten und Grundschule

Ebenfalls neu: Kizpix Freundebücher

Kizpix, das bekannte mobile Fotostudio mit Fotograf’innen in ganz Deutschland, bietet ab sofort personalisierbare Kinderbücher in verschiedenen Formaten an. Ob Freunde- oder ABC/Geschichtenbücher, ergänzt um Kinderfotos und Avatare entstehen emotional wertvolle und zugleich lustige Erinnerungsstücke an die Kindergarten- und Grundschulzeit. Sein neues Buchsortiment hat Kizpix gemeinsam mit Kinderbuch-Experten entwickelt.

Die pädagogisch unterstützenden Kizpix Freunde- und ABC/Geschichtenbücher sind in unterschiedlichen Versionen verfügbar. Die enthaltene Personalisierung fördert gezielt die Nutzung, das Lernen und das Leseinteresse. Dazu können das Buchcover und der Kids-Avatar individuell gestaltet werden. Die neuen Kizpix Bücher sind ein perfektes Kinder-Überraschungsgeschenk für Eltern und Großeltern wie auch ein tolles Abschiedsgeschenk zum Ende der Kindergarten- und Grundschulzeit. Für ein optimales Druckergebnis werden die Kinderfotos für das Buchcover von Kizpix Fotografen erstellt, die deutschlandweit zur Verfügung stehen.

Kizpix ABC/Geschichtenbücher – Kinder werden zu Protagonisten

In den Kizpix ABC/Geschichtenbüchern werden Kinder zur Schlüsselfigur. Mit dem in die Handlung eingebundenen Kids-Avatar entsteht eine mitreißende, altersgerechte Abenteuer- und Fantasie-Geschichte. Bewusst unterstützt werden damit die Eigenwahrnehmung, das Selbstbewusstsein und das Buchstaben- bzw. Leseinteresse. Kindergartenkinder erlernen das Alphabet spielerisch motiviert über die Anfangsbuchstaben von Tieren und die Buchstaben des Kindernamens. Grundschulkinder können darüber hinaus erste Leseschritte üben und Erlerntes festigen. Mit dem Foto des Kindes auf dem Buchcover ist die Neugier sicher geweckt, mit ihrem Avatar im Inhalt ist die Spannung bis zum Schluss garantiert.

Wer schaut denn da? Neue Kizpix Freundebücher machen Lust aufs Mitmachen

Mit den Kizpix Freundebüchern lassen sich die Kindergarten- und Grundschulfreunde mit Fotos und Vorlieben verewigen. Aktuell sind die Varianten „Löwe“ für kleinere und „Zickzack“ für bereits größere Kinder verfügbar. Auf dem Buchcover befindet sich das eingedruckte Foto des Besitzerkindes. Die Bilder von Freund’innen wie auch zum Beispiel ein Gruppenfoto werden Schritt für Schritt eingeklebt. Darüber hinaus finden sich im hinteren Teil des Buches kreative Ausmal- und Bastelseiten für zusätzlichen eigenen oder gemeinsamen Freizeitspaß. Das Kizpix Freundebuch speichert personalisiert verpackt so wertvolle Erinnerungen an die Kinderzeit ab, die man später immer wieder gerne anschaut.

Einfache Auswahl und Gestaltung der neuen Kizpix Bücher

Den Eltern, Erzieher‘- und Lehrer’innen steht bei Kizpix ein eigener Login-Bereich zur Verfügung. Über diesen werden die von den Kizpix Fotografen erstellen Kinderfotos zur Auswahl hinterlegt. Die Gestaltung der Kinder-Avatare erfolgt per einfachem Online-Editor, über den sich alle Merkmale – vom Namen über die Hautfarbe- und Augenfarbe bis hin zu allen weiteren Details – auswählen lassen. Das Ergebnis ist ein Unikat für jedes Kind mit einem bleibenden emotionalen Wert. Nach dem Buchdruck erfolgt die Lieferung an den Besteller des Kizpix Buches direkt nach Hause.

Umweltfreundlich und nachhaltig

Kizpix legt besonderen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit und Verträglichkeit. Alle Bücher werden ausschließlich aus hochwertigen, umweltschonenden Materialien hergestellt und mit erneuerbarer Energie produziert. Dank der brillanten Druckqualität und der robusten Bindung sind alle Kizpix Bücher besonders langlebig und strapazierfähig, so dass sich die wertvollen Erinnerungen über Jahre hinweg sicher aufbewahren lassen.

Weitere Informationen unter: https://www.kizpix.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kizpix GmbH

Herr Oliver Schimek

Neuwieder Strasse 17

90411 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 0911/477180-10

web ..: https://www.kizpix.de/

email : kontakt@kizpix.de

Über Kizpix:

Kizpix.de ist ein führendes mobiles Fotostudio, das sich mit seinem deutschlandweiten Netzwerk auf die professionelle Fotografie von Kindern in Kindergärten und Schulen spezialisiert hat. Die Fotografen übernehmen Kindergarten-, Einschulungs- und Klassenfotos sowie Familienaufnahmen. Die Fotoshootings finden in vertrauter Umgebung statt und sorgen so für natürliche und authentische Bilder. Kizpix legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und produziert alle Fotoprodukte mit umweltschonenden Materialien und erneuerbarer Energie. Über den benutzerfreundlichen Onlineshop können die hochwertigen Fotoprodukte schnell und einfach bestellt werden. Kizpix hat den Anspruch, Erinnerungen in höchster Qualität festzuhalten und stellt seinen Kunden dafür eine ebenso umfassende Kundenbetreuung zur Seite.

Pressekontakt:

Kizpix GmbH

Herr Oliver Schimek

Neuwieder Strasse 17

90411 Nürnberg

fon ..: 0911/477180-10

web ..: https://www.kizpix.de/

email : kontakt@kizpix.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.