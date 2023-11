PC in Koblenz perfekt entsorgen- Was passiert mit den Daten Ihrer Festplatte?

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen schon genug zu tun haben und sich nicht mit dem Datenschutz befassen möchten, wird Ihnen unser Unternehmen helfen. Wir wissen wie Daten von Festplatte/n gelöscht werden

Die Festplattenzerstörung in Koblenz spielt für Privatpersonen und vor allem für Unternehmen eine große Rolle und sollte nie vernachlässigt werden. Denn auch wenn sich die Akten nicht mehr stapeln, dank der Digitalisierung, müssen die Daten dringend geschützt werden, wenn Sie vernichtet werden sollen. Dies ist nicht immer eine leichte Aufhabe, aber die Festplatten der Geräte enthalten Daten, die sich so leicht mit Software nicht entfernen lassen. Denn Hacker und IT Profis könnten die Daten trotzdem wiederherstellen, wenn die Geräte oder die Festplatten in den Müll geworfen werden oder lange in der Firma lagern und in die falschen Hände geraten. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen schon genug zu tun haben und sich nicht mit dem Datenschutz befassen möchten oder können, wird Ihnen unser Unternehmen helfen. Wir wissen wie Daten von Festplatte/n gelöscht werden können und das endgültig. Dies ist ein guter Grund, sich an uns zu wenden und uns diese Arbeit zu überlassen. Wir tun den ganzen Tag nichts anderes, als Festplatten zu zerstören. Und zwar so, dass die Daten unwiederbringlich gelöscht wurden. Sie interessieren sich für diesen Service? Dann wenden Sie sich umgehend an unsere Festplattenlöschung in Koblenz und lassen Sie sich einen Termin geben.

Wie gehen wir vor, wenn Festplatte/n gelöscht werden sollen?

Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplatten Entsorgung in Koblenz. Wir kommen selbstverständlich zu unseren Kunden in die Firma, um ihm lange Fahrten zu ersparen. Wir nehmen gerne alle Geräte oder auch nur die Festplatten mit und werden uns an die Löschung begeben. Unser Personal, welches dafür eingesetzt wird, ist geschult und diskret, worauf Sie sich verlassen können. Bei uns gilt absolute Geheimhaltung. Die Daten der Festplatte werden umgehend gelöscht und die Festplatten entsorgt. Dabei denken wir immer an die Umwelt und halten uns an alle Richtlinien, die der Datenschutz bereithält. Wer unsere Festplatten Vernichtung in Koblenz für sich einsetzt, kann sicher sein, keinen Ärger zu bekommen und hohen Bußgelder zu entkommen. Wir achten auf die DIN 66399, die schon seit Oktober 2012 in Kraft ist. Wir gehen nach Sicherheitsstufe 3 vor, das ist eine hohe Sicherheitsstufe und nur das Beste für Sie! Sie können uns Ihre Personaldaten, Bewerbungsunterlagen, Patientendaten, Mandanteninformationen und mehr, anvertrauen und durch uns gänzlich vernichten lassen. Rufen Sie uns an!

