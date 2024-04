Pastellliebe: Lampenwelt.de beflügelt mit Leuchten in frühlingshaften Farbtönen

Lampenwelt.de bringt in diesem Frühjahr fröhliche Leichtigkeit ins Interieur: mit Leuchten in frühlingshaften Farbtönen.

Schlitz, 4. April 2024 – Rechtzeitig zum Frühling erobern Leuchten in Pastelltönen unsere Wohnräume und bringen damit Freude und Leichtigkeit in unser Leben. Das Besondere an den leichten Nuancen, die Anklang in Stilrichtungen von Vintage bis Landhaus finden, ist der hohe Weißanteil in Tönen wie Blau, Gelb, Pink und Grün. Harmonisch von warmweißem Licht umspielt ergeben sich so stimmungsvolle Wohneindrücke zum Genießen. Eine Kombi ist in beide Richtungen – zu hellen Weiß- und Eierschale-Tönen, aber auch zu satten Farbtönen – möglich. Lampenwelt.de präsentiert: leuchtende Pastellliebe!

Von Lindgrün bis Mint

Von frischem Lindgrün, wie die ersten zarten Blätter im Frühling, bis zu Mintgrün, einer Mischung aus Grün und Weiß mit einem Hauch Blau, erstreckt sich dieser Pastellton und bietet eine Bühne für frische Leuchtendesigns. Aus dem Shabby-Chic und Vintage-Ambiente ist Pastellgrün nicht wegzudenken. Aber auch im Retro-Stil, Minimalismus und Skandi-Flair sind Lichtideen von Lindgrün bis Mint zuhause.

Von Vanille bis Maisgelb

Die Palette der pastelligen Gelbtöne ist groß: Je nachdem, wie viel Weißanteil hinzukommt, ergeben sich Nuancen von Buttergelb über Vanille bis zum zarten Gelb eines jungen Maiskolbens. Getragen von Materialien wie Metall, Papier, Kunststoff oder Keramik und umspielt von warmweißem Wohlfühllicht entfaltet Pastellgelb eine einmalig warme und leichte Wirkung in unserem Interieur.

Von Himmel- bis Eismeerblau

Je nach Mischung erfreuen wir uns bei unseren pastellblauen Leuchtendesigns an reinen Mischungen mit mehr oder weniger Weißanteil. Für etwas kühlere, gedämpfte Töne werden Spuren von Schwarz hinzugegeben, während eine Nuance von Grün für ein etwas wärmeres Farbergebnis sorgt. Neben allen beliebten Trendstilrichtungen wie Skandi, Landhaus & Co. bietet Hellblau auch dem maritimen Flair angenehm leichte Gestaltungsmöglichkeiten, die an das Meer und den Himmel darüber erinnern.

Von Blütenrosa bis Rosenquarz

Die frühlingshafteste Pastellnote überhaupt ist ein zartes Rosa, das uns an frische Frühlingsblüten erinnert. Mit Leuchten in Blütenrosa und Rosenquarz-Nuancen holen wir uns den Frühling in die vier Wände und mit ihm eine unvergleichliche Leichtigkeit. Die sanfte Note wird besonders gut von Leuchten aus Buntglas, Furnierholz, Samttextil und Federn getragen. Aber auch Metall und Kunststoff transportieren das zarte Pastellrosa hervorragend.

Weitere Pressefotos auf Anfrage

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

Deutschland

fon ..: 0661-296 962-1168

web ..: https://www.lampenwelt.de/

email : presse@lampenwelt.de

Lampenwelt hat sich in 20 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains, darunter international z. B. über lights.co.uk in Großbritannien oder luminaire.fr in Frankreich. Lampenwelt steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt zudem durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

Pressekontakt:

Lampenwelt.de

Frau Tina Ducke

Seelbüde 13

36110 Schlitz

fon ..: 0661-296 962-1168

email : presse@lampenwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.