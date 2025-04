Parkinson-Zahlen steigen rasant – Umweltgifte im Fokus der Forschung

Umweltfaktoren geraten zunehmend in den Fokus der Forschung zu Parkinson – Natürliche Entgiftung mit Zeolith gewinnt an Relevanz

Die Zahl der Parkinson-Erkrankungen steigt weltweit dramatisch an. Eine neue Analyse, veröffentlicht im renommierten British Medical Journal, prognostiziert für das Jahr 2050 über 25 Millionen Betroffene – ein Anstieg um 112 Prozent im Vergleich zu 2021. Forscher sehen neben der steigenden Lebenserwartung zunehmend Umweltgifte wie Pestizide, Feinstaub, Schwermetalle und sogenannte Ewigkeitschemikalien als mitverantwortlich für diese Entwicklung. In der Folge wächst auch das Interesse an natürlichen Präventionsmöglichkeiten – darunter der klinisch untersuchte Naturstoff Zeolith, der eine unterstützende Rolle bei der Bindung solcher Schadstoffe im menschlichen Organismus spielen könnte.

Parkinson – eine der am schnellsten zunehmenden neurologischen Erkrankungen

Morbus Parkinson gilt nach Alzheimer als zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Ausgelöst durch den Untergang Dopamin-produzierender Nervenzellen im Mittelhirn, führt sie zu Zittern, Muskelsteifigkeit, verlangsamten Bewegungen und nicht selten auch zu kognitiven Einschränkungen. Bis heute gibt es keine kausale Therapie.

Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen verweisen inzwischen auf eine enge Verbindung zwischen Umweltbelastungen und der Entstehung neurologischer Erkrankungen. So können insbesondere bei Parkinson bestimmte Pestizide wie Paraquat oder Rotenon, aber auch Glyphosat und Lösungsmittel direkt das zentrale Nervensystem schädigen oder entzündliche Prozesse fördern, die langfristig zu neuronalen Degenerationen führen.

Umweltbelastungen: Wenn der Körper zum Endlager wird – und das Gehirn mitbetroffen ist

Nicht nur Pestizide, auch Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber oder Arsen, Feinstaub aus der Luft, Mikroplastik und PFAS (sog. Ewigkeitschemikalien) gelangen über Nahrung, Atemluft oder Haut in den Körper – und können sich dort über Jahre im Gewebe anreichern. Die sogenannten „stillen Belastungen“ geraten zunehmend in den Fokus der Medizin, denn sie belasten den Stoffwechsel, die Leber und das Immunsystem – und gelten heute auch als potenzielle Auslöser neurodegenerativer Erkrankungen.

Prävention mit Zeolith – ein Naturstoff mit besonderen Eigenschaften

Was kann man tun, um mit diesen immer zahlreicher werdenden Umweltbelastungen zurechtzukommen? Eine effiziente Unterstützung bietet hier der Zeolith. Das mittlerweile in klinischen Studien gut untersuchte Naturgestein Zeolith ist ein mikroporöses Vulkanmineral, das im Darm selektiv toxische Stoffe bindet, bevor diese in den Blutkreislauf gelangen. Studien zeigen, dass Zeolith unter anderem Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen, aber auch Pestizidrückstände, Ammonium und toxische Metabolite binden kann, ohne dabei essenzielle Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalium zu beeinflussen.

Indem der Zeolith bereits im Darm ansetzt, kann er laut Studien auch die Leber deutlich entlasten – jenes zentrale Organ, das für die Verarbeitung und Ausscheidung von Schadstoffen zuständig ist. Die Entgiftung der Leber gilt dabei auch als bedeutender präventiver Faktor im Hinblick auf die sogenannte Darm-Leber-Hirn-Achse, deren Rolle bei Parkinson und anderen neurologischen Erkrankungen zunehmend beforscht wird.

Der gezielte Einsatz von Zeolith wird von naturheilkundlich und umweltmedizinisch arbeitenden Ärzten seit Jahren zunehmend empfohlen – als niedrigschwellige Maßnahme, um den Körper regelmäßig von Schadstoffen zu entlasten.

Der vollständige Artikel zum Thema „Parkinson, Umweltgifte und Zeolith“ findet sich auf dem unabhängigen Informationsportal ZEOLITH WISSEN, das wissenschaftlich fundierte Inhalte rund um Darmgesundheit, Prävention, Mikrobiom und Ernährung bündelt:

https://www.zeolith-wissen.de/zeolith-news/praevention/parkinson-umweltgifte-zeolith

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

Österreich

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Über ZEOLITH WISSEN

ZEOLITH WISSEN ist ein journalistisches und unabhängiges Informations-Portal zu den Themen Zeolith, Darmgesundheit, Mikrobiom, Ernährung und Prävention mit wissenschaftlicher Ausrichtung. ZEOLITH WISSEN wurde von einer Medizinjournalistin und einem dank Zeolith genesenen Reizdarm-Patienten ins Leben gerufen, der aufgrund der zahlreichen Kritik und Desinformation im Internet erst nach Jahren und vielen anderen Behandlungsversuchen zu Zeolith griff – mit Erfolg. ZEOLITH WISSEN hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, klare und wissenschaftlich fundierte Informationen rund um das Vulkangestein Zeolith im medizinischen Bereich zu publizieren, um anderen Betroffenen und Interessierten Fakten und aktuelle Informationen an die Hand zu geben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

ZEOLITH WISSEN

Frau Katja C. Schmidt

Spumberg 19 b

5421 Adnet

fon ..: +49-(0)1579-24 54 378

web ..: https://zeolith-wissen.de

email : info@zeolith-wissen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.