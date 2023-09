PABS vermietet möblierte Wohnungen in Zürich einfach und minutenschnell

PABS bietet einfach und minutenschnell eine möblierte Wohnung an zentraler Lage in Zürich. Dank isaap-Zertifizierung und komfortable Einrichtung in gutem Zustand, bietet PABS führende Wohnqualität.

Bei Relocation oder Wohnungsbedarf für 14 Tage oder länger kann man möblierte Wohnungen in Zürich einfach und minutenschnell bei PABS buchen. Diese Wohnungen sind kostengünstig und bieten führende Wohnqualität. Dank den zentralen Lagen mit öV braucht man kein Auto. Die minutenschnell buchbaren, isaap-geprüften möblierten Wohnungen von PABS in Zürich findet man unter http://www.pabs.ch „Wohnungssuche„.

Die Wohnqualität ist sehr wichtig. Sie garantiert einen harmonischen Start bei einer Relocation nach Zürich oder bei längeren Aufenthalten in Zürich. Die All-inklusive Mieten sind fair und dank komfortablen Ess- und Kocheinrichtungen kann man eingekauftes Essen oder selbst zubereitete Speisen in der eigenen Wohnung kostengünstig und komfortabel geniessen.

Die Wohnungen von PABS überzeugen durch Komfort, Qualität und günstige All-inklusive Mietpreise.

Die isaap-geprüften Angebote von PABS bieten:

– Moderne komfortable Einrichtungen

– Einsparungen bei der Unterkunft und bei der Verpflegung (dank eigener Küche/Wärmeeinrichtung und eigenem Essraum)

– Grosse Komfort- und Kosten-Vorteile im Vergleich zu einem Hotel-Aufenthalt

– Heimelige Unterkunft für PartnerIn und Kinder

– Schöne und zentrale Lagen nahe ZVV (Tram-, Bus-, S-Bahn-Netz)

– Isaac-zertifizierte Instandhaltung und Pflege

– Vollservice-Leistungen von A bis Z

– Faire, knapp kalkulierte All-inklusive-Mieten

– Zeitsparende persönliche Beratung und Betreuung durch die geschäftsführenden Partner.

PABS ist isaap-zertifiziert und bietet garantiert hervorragenden Komfort, guten Zustand der Wohnungen, führende Wohnqualität, Gesundheit, Sicherheit, All-inklusive Miete und erstklassige Dienstleistungen. Die isaap-Zertifizierung ist ISO 31030-konform.

Für das PABS-Team steht die Zufriedenheit Ihrer Kunden an erster Stelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PABS Résidences + Appartements AG

Herr Giancarlo Fiorio

Grundstrasse 24

8048 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 44 491 41 16

web ..: http://www.pabs.ch

email : pabs@pabs.ch

Die PABS Résidences + Appartements AG ist seit 32 Jahren bei der Vermietung von möblierten Wohnungen in Zürich führend für Qualität, Kosteneffizienz und Service (isaap-zertifiziert). Ihre Berater erleichtern den Kunden Relocations und zentrales Wohnen in der Stadt Zürich. Die möblierten Miet-Wohnungen von PABS, im Zentrum der Stadt Zürich, gehören zu den besten Angeboten bei Relocations, temporärer Übersiedlung oder temporärem Wohnungsbedarf.

Die Zufriedenheit der Kunden von A – Z steht für die PABS Résidences + Appartements AG zuoberst. Dies spürt man bereits bei der kompetenten Beratung und Begleitung, damit der Bedarf für eine zentral gelegene möblierte Miet-Wohnung in der Stadt Zürich erfolgreich und bedürfnisgerecht erfüllt werden kann.

Zu den weiteren sehr geschätzten Stärken gehören die kontinuierliche Instandhaltung sowie wöchentliche Reinigung der möblierten Wohnungen und Business Apartments.

Einen sehr guten Einblick gibt das Kurzvideo „Leistungsübersicht“ (1,5 Minuten) mit repräsentativen Beispielen und führenden Dienstleistungs-Vorteilen.

Pressekontakt:

Effiprom GmbH, Public Relations

Herr Emil Heinrich

Weidstrasse 12 12

8913 Ottenbach ZH

fon ..: +41 79 207 79 82

web ..: http://www.effiprom.ch

email : heinrich@effiprom.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.