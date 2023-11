Orthopäde Lehel: Dr. Wunderlich garantiert schnelle Terminvergabe – sowohl online als auch telefonisch!

Orthopäde München Lehel überzeugt: Schnelle und bequeme Terminvereinbarung in der erstklassigen Privatpraxis Ortho Lehel direkt an der Isar.

Ortho Lehel:

Im malerischen Herzen von Altstadt-Lehel, direkt an der Isar, liegt Münchens führende orthopädische Privatpraxis – Ortho Lehel. Hier werden sowohl Kassen- als auch Privatpatienten hervorragend betreut. Die moderne Einrichtung verbindet neueste Technik mit einer warmen und einladenden Atmosphäre, die jedem Besuch eine besondere Note verleiht.

Dr. Michael Wunderlich:

Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ist Dr. Wunderlich ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der konservativen Wirbelsäulentherapie und der Wirbelsäulenchirurgie. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung sorgt er dafür, dass Patienten stets optimal versorgt werden. Ein erstes Gespräch mit ihm ist oft der erste Schritt zu mehr Lebensqualität.

Schnelle und effiziente Terminvergabe:

Die Orthopädische Privatpraxis München setzt auf einen exzellenten Patientenservice. Ob online über das empfohlene Buchungsprofil oder telefonisch – die schnelle Terminvergabe steht hier im Vordergrund. Das System bietet Übersichtlichkeit und beschleunigt den gesamten Buchungsprozess.

Zufriedenheit steht an erster Stelle:

Dr. Wunderlich und sein Team legen großen Wert darauf, jeden Patienten individuell zu betreuen. Die Zufriedenheit der Patienten steht an erster Stelle. Das zeigt sich nicht nur in der medizinischen Versorgung, sondern auch in der persönlichen und herzlichen Betreuung, die jeder Patient erfährt.

Sie möchten mehr über Dr. Wunderlich und sein Angebot erfahren? Unter https://orthopaedischeprivatpraxismuenchen.de/ finden Sie alle Informationen und können bequem einen Termin vereinbaren.

