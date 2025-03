ORACOM mit KI-Lösungen weiter auf Wachstumskurs

ORACOM wächst weiter: 13 neue Immobilienverwalter als Kunden, 27.500 neue Wohneinheiten in Betreuung. KI-Anteil in der Mieterkommunikation auf 25 % gesteigert

* KI-Anteil in der Mieterkommunikation auf 22 Prozent gesteigert

* 13 neue Immobilienverwalter als Kunden gewonnen

* 27.500 neue Wohneinheiten in Betreuung

Berlin, 05. März 2025: Der Berliner Anbieter von Kommunikationslösungen für die Wohnungswirtschaft ORACOM blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das bundesweit agierende Unternehmen konnte im vergangenen Jahr 13 Immobilienverwaltungen als Kunden neu unter Vertrag nehmen und gewann 27.500 Wohneinheiten hinzu. Aktuell betreut ORACOM somit über 620.000 Wohneinheiten. Ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bleibt die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Serviceprozesse: Der Anteil KI-gestützter Kommunikation stieg auf über 25 %.

„2024 war für die gesamte Immobilienbranche kein einfaches Jahr. Umso erfreulicher ist es, dass wir in einem so herausfordernden Marktumfeld unseren Wachstumskurs fortsetzen konnten“, sagt Andreas Tutsche, Mitgründer und Geschäftsführer von ORACOM. „Unsere frühzeitigen Investitionen in KI-Technologien zahlen sich nun aus. In unseren verschiedenen, modernen Kommunikationslösungen kombinieren wir digitale Effizienz mit persönlicher Betreuung – und genau das macht uns zu einem verlässlichen Partner für Immobilienverwalter.“

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Immobilienwirtschaft wächst der Bedarf an effizienten Kommunikationslösungen. ORACOM investierte 2024 gezielt in den Ausbau KI-gestützter Services, um Immobilienverwaltungen eine noch schnellere und skalierbare Bearbeitung von Mieteranliegen zu ermöglichen. Im Rahmen dieser Bemühungen entwickelte ORACOM auch für andere Kunden im vergangenen Jahr KI-gestützte Services. Beispielsweise für den Parkraumbewirtschafter Park & Pay Management GmbH der seine Automatisierungspotentiale mit ORACOM ausschöpfen konnte. Weiterhin setzt das Unternehmen auf den bewährten Mix aus technologischen Innovationen und geschulten Callcenter-Agents die sofort aushelfen, wenn der Anrufer statt mit einer KI mit einem echten Menschen sprechen möchte.

Andreas Tutsche sagt: „Auch wenn die Talsohle durchschritten scheint, sollten Marktteilnehmer für 2025 noch keinen großen Aufschwung erwarten. Dennoch nehmen die Unsicherheiten der vergangenen Jahre langsam ab und auch wir blicken positiv auf die kommenden Monate. Das neue Jahr hat gut begonnen und wir befinden uns schon jetzt in Verhandlungen über weitere neue Mandate, sodass wir hoffen, die Marke der 700.000 betreuten Wohneinheiten bald zu überschreiten.“

Über ORACOM:

Die Oracom GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe „BERBUS ALLIANCE“ und startete bereits 2004 als Projekt zur Unterstützung eines großen, bundesweit agierenden Immobilienverwalters. Oracom hat sich auf die Immobilienwirtschaft spezialisiert und unterstützt Immobilienverwalter mit aktuell insgesamt 625.000 Wohneinheiten in ganz Deutschland. Firmensitz sowie Callcenter sind in Berlin-Grünau angesiedelt, zum Einsatz kommen ausschließlich lokale, geschulte Callcenter-Agents, die – dank eines ausgeklügelten CRM-Systems “ optimal auf alle Bedürfnisse von Mietern eingehen. Mehr Informationen zum Unternehmen auf www.Oracom.de.

