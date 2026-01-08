Optimale Leistungen rund um Regalbediengeräte und Fördertechnik

TELOGS auf der LogiMAT 2026: Partner im Lebenszyklus intralogistischer Systeme

(Wettenberg, Januar 2026) Strategien für die Modernisierung kompletter Anlagen, Projekte in bestehenden Anlagen oder herstellerneutraler Service für Regalbediengeräte und Fördertechnik: Auf der LogiMAT 2026 (24. – 26. März, Messe Stuttgart) präsentiert die TELOGS GmbH ein Portfolio an Leistungen, das den gesamten Lebenszyklus intralogistischer Systeme und eine maximale Anlagenverfügbarkeit in den Mittelpunkt stellt.

TELOGS ist darauf spezialisiert, Regalbediengeräte und Fördertechnik herstellerneutral auf dem neuesten Stand zu halten und über lange Zeiträume deren maximale Verfügbarkeit sicherzustellen. Wo Regalbediengeräte und Fördertechnik nicht mehr aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen, veraltete Steuerungstechnik immer wieder zu Unterbrechungen im Materialfluss führen oder Lagerkapazitäten erweitert und vorhandene Anlagen mit neuer Technik in Einklang gebracht werden müssen, realisiert TELOGS optimale Leistungen ohne den Materialfluss zu gefährden.

Vermeidung unnötiger Anlagenstillstände

Statt sich im Service für Regalbediengeräte und Fördertechnik nur auf einzelne Segmente wie Systemintegration, Steuerungs- und Rechnertechnik oder Maschinenbau zu konzentrieren, bietet das Portfolio von TELOGS die gesamte Bandbreite an erforderlichen Leistungen aus einer Hand. Die Vorteile zeigen sich vor allem bei Einsätzen in langjährig betriebenen Logistikanlagen, die nach und nach erweitert wurden und deren Maschinenpark oft eine Vielzahl an unterschiedlichen Herstellern repräsentiert. „Wenn beispielsweise Regalbediengeräte mehrerer Marken gewartet und geprüft oder repariert werden müssen, stellt die Koordination der Arbeit von verschiedenen Servicetechnikern für den Betreiber eine große Herausforderung dar“, sagt TELOGS-Geschäftsführer Jürgen Dönges.

„Im ungünstigsten Fall stehen die Anlagen dann über mehrere Wochen oder Monate verteilt immer wieder vorübergehend still, was den Betrieb jedes Mal beeinträchtigt und letztlich auch dem Umsatz schaden kann.“ Indem TELOGS herstellerunabhängig agiert, können unvermeidbare Stillstände hingegen auf ein Minimum reduziert und die Arbeiten auch in heterogen strukturierten Maschinenparks optimal koordiniert werden, so Dönges. „Das spart Kosten, reduziert den Planungs- und Durchführungsaufwand des Betreibers und führt im Ergebnis zu maximaler Verfügbarkeit der Anlagen.“

RetroFit und weitere Intralogistik Projekte

Auch im Rahmen von RetroFit-Projekten macht sich die von TELOGS favorisierte Herstellerneutralität im Wortsinn bezahlt: „Die Lebensdauer eines Regalbediengerätes oder einer Fördertechnik nach bis zu 20 Jahren Dauereinsatz noch einmal wesentlich zu verlängern, setzt umfassende Erfahrungen in Konstruktion, Fertigung, SPS-Programmierung und Beschaffung geeigneter Bauteile voraus“, stellt Jürgen Dönges fest. „Wir wissen, welche Teile im Zusammenspiel mit welchem Gerät am besten passen, können die Teile auch liefern und im Kontext der Gesamtanlage reibungslos integrieren.“ Darüber hinaus bietet TELOGS nach erfolgter Modernisierung oder Erweiterung einer Intralogistikanlage auch einen anschließenden und langfristigen Service sowie Hotline-Konzepte. „Bei der Integration von Fördertechnik in bereits vorhandene Anlagen oder der Realisierung kompletter Systeme inklusive Lagerverwaltungssystemen und Materialflussrechner, haben wir über mehr als zwei Jahrzehnte in unterschiedlichsten Projekten umfassend Erfahrung gesammelt“, so Jürgen Dönges. „Im Ergebnis steht TELOGS den Kunden in jeder Lebensphase der Anlage als vollwertiger Partner zur Verfügung.“

Auf der LogiMAT 2026 informiert das Team von TELOGS nicht nur über den besonderen Ansatz, den das Unternehmen in puncto Service für Regalbediengeräte und Fördertechnik verfolgt, sondern präsentiert auch eigene Leistungen für den optimalen Betrieb von Regalbediengeräten und Fördertechnik. Dazu zählen die von TELOGS entwickelten Steuerungskonzepte „Distance“ für RBG, „Flow“ für Fördertechnik sowie die neue Lösung TELOGS Distance Curve, die den koordinierten Betrieb von mehreren kurvengängigen Regalbediengeräten ermöglicht.

TELOGS auf der LogiMAT 2026: Messe Stuttgart, Halle 1/Stand 1C15.

