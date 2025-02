ONLYOFFICE veröffentlicht Docs 8.3

PDF-Stempel, mehr Kreativitätsfunktionen und erweiterte Formatkompatibilität

Riga, 05.02.2025 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE stellt das erste große Update des Jahres 2025 vor: ONLYOFFICE Docs 8.3.

Die neueste Version der Office-Suite bringt über 30 neue Funktionen sowie zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes.

Der PDF-Editor erhält neue Funktionen wie das Hinzufügen von Stempeln, das Rückgängigmachen von Aktionen und eine optimierte Verwaltung mehrerer Seiten. In der Tabellenkalkulation sorgt eine verbesserte Echtzeit-Kollaboration mit Undo-Funktion für ein reibungsloses Arbeiten. Externe Datenquellen werden nun automatisch aktualisiert, Pivot-Tabellen können berechnete Elemente speichern und der Funktionsassistent wurde überarbeitet.

Präsentationen profitieren vom neuen Design-Tab mit verbesserten Stil- und Farbschemata sowie erweiterten Steuerungsoptionen. Darüber hinaus gibt es in allen Editoren eine Funktion zum Zusammenführen von Formen, eine „Bild zurücksetzen“-Option für Bilder und eine erweiterte Lokalisierung mit verbesserter Rechts-nach-Links-Darstellung von Text (RTL) und neuen Sprachen.

ONLYOFFICE Docs 8.3 steht ab sofort als selbst gehostete Lösung zum Download unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx zur Verfügung. Für Cloud-Nutzer werden diese Updates in Kürze eingeführt.

Alle Neuerungen im Detail:

PDF-Stempel und Anpassungsfunktionen

Der PDF-Editor wurde erheblich verbessert und bietet nun Tools wie professionelle Stempel, Anpassungen der Deckkraft von Anmerkungen, Auswahl mehrerer Seiten und ein optimiertes Schnellbedienfeld zum Bearbeiten von Anmerkungen. Diese Funktionen verbessern die Zusammenarbeit und die Bearbeitungspräzision für PDF-Dateien.

Tabellenkalkulationen und mehr Funktionen für kreative Darstellungen

Tabellenkalkulationen ermöglichen jetzt die automatische Aktualisierung externer Links, neue AutoFill-Optionen für Tage und Jahre und eine verbesserte Handhabung von Pivot-Tabellen, um den täglichen Anforderungen datengesteuerter Teams gerecht zu werden. Bei Präsentationen vereinfacht die neue Registerkarte „Design“ die Anpassung von Folien durch einfachen Zugriff auf Stile, Farbschemata und Anpassungen der Foliengröße.

Darüber hinaus führt die Suite die Funktion „Formen zusammenführen“ in allen Editoren ein, mit der Benutzer Formen zusammenführen oder bearbeiten können, um mühelos maßgeschneiderte visuelle Darstellungen zu erstellen.

RTL & Lokalisierung

Eine verbesserte Unterstützung von Sprachen von rechts nach links (RTL) und Verbesserungen bei der Lokalisierung machen ONLYOFFICE für globale Benutzer zugänglicher, ergänzt durch die Unterstützung der albanischen Sprache.

Mobile Zusammenarbeit

Die neue Version von ONLYOFFICE Docs 8.3 steht ebenfalls für die Mobile Apps für iOS und Android zur Verfügung. Durch eine optimierte Registerkarten-Oberfläche für iPads und Android-Tablets wird die Bearbeitung von Office-Dateien noch intuitiver. In der iOS-App können nun PDF-Formulare mit Bildern signiert werden und der Passwortschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem unterstützt die App jetzt das Anzeigen von Pages-, Numbers-, Keynote- und HWP-Dateien.

Die ONLYOFFICE Mobile Apps für iOS und Android sind kostenlos verfügbar.

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

