ohrenGOLD Hörakustik: Zeit, Ruhe und persönliche Lösungen für besseres Hören

Steinheim an der Murr / Beilstein, Deutschland – Oktober 2025

Gutes Hören entscheidet darüber, ob Gespräche verstanden werden, ob man im Alltag teilnimmt oder sich zurückzieht.

Trotzdem scheuen viele Menschen den ersten Schritt zum Hörakustiker – aus Unsicherheit, aus Sorge vor Verkaufsdruck oder schlicht, weil das Bild vom „Hörgerät“ noch immer abschreckt.

Genau hier setzt ohrenGOLD Hörakustik an. Das Fachgeschäft mit zwei Standorten in Steinheim an der Murr und Beilstein geht bewusst einen anderen Weg: Inhaber Andreas Drießler und sein Team nehmen sich Zeit, erklären verständlich und begleiten ohne Hektik – mit dem Ziel, Lösungen zu finden, die wirklich ins Leben der Menschen passen.

Beratung ohne Druck – dafür mit viel Zeit

„Uns geht es nicht darum, schnell ein Gerät zu verkaufen“, betont Andreas Drießler. „Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden verstehen, welche Möglichkeiten es gibt – und dass sie in Ruhe ausprobieren können, was für sie funktioniert.“

Seine Frau, Melanie Drießler, ebenfalls Hörakustikmeisterin, ergänzt: „Wir begleiten nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Familien. Deshalb empfehlen wir, das Gehör regelmäßig überprüfen zu lassen – am besten einmal im Jahr. So können mögliche Hörminderungen oder Auffälligkeiten frühzeitig erkannt werden, bevor sie den Alltag einschränken.“

Dazu gehören großzügig geplante Termine sowie Räumlichkeiten, die auf eine ruhige Gesprächsatmosphäre ausgelegt sind. Der Standort Steinheim ist barrierefrei zugänglich. Wer unsicher ist oder mit Skepsis kommt, soll hier einen Ort finden, an dem Zuhören wichtiger ist als Drängen.

Moderne Hörtechnik alltagstauglich erklärt

Die Zeiten, in denen Hörgeräte nur verstärkten, sind vorbei. Heute lassen sich kleine, kaum sichtbare In-dem-Ohr-Geräte, klassische Hinter-dem-Ohr-Systeme oder smarte Lösungen mit Bluetooth wählen. Viele Modelle verbinden sich direkt mit Smartphone oder Fernseher.

Bei ohrenGOLD dürfen Interessierte diese Technik kostenfrei zur Probe tragen – nicht nur im Laden, sondern im echten Alltag: beim Spaziergang, beim Kaffeetrinken, im Restaurant. Erst wenn Erfahrungen gesammelt sind, folgt die individuelle Feinanpassung. Auch danach bleibt das Team ansprechbar – für Service, Nachjustierungen und Wartung.

Zwei Standorte – ein Anspruch

– Steinheim an der Murr: Kleinbottwarer Straße 15

– Beilstein: Kelterstraße 8

Der Standort Steinheim ist barrierefrei zugänglich; die Filiale in Beilstein ist über eine Treppe erreichbar. Beide Fachgeschäfte sind modern ausgestattet und bewusst so gestaltet, dass sich Kundinnen und Kunden willkommen fühlen. Angehörige sind ausdrücklich mit eingeladen: Wer möchte, bringt Partner oder Familie mit – sie können aktiv in die Beratung eingebunden werden.

Verlässlicher Partner für langfristiges Hören

Wer sein Hörvermögen erhalten oder verbessern möchte, findet bei ohrenGOLD nicht nur Technik, sondern eine Begleitung, die auf Verständnis und Vertrauen baut. „Gutes Hören ist Lebensqualität – und die verdient keine schnelle Lösung von der Stange“, so Drießler.

