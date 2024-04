Einzelhändler Ocean State Job Lot entscheidet sich für Manhattan Active® Transportation Management, um seine Logistikplanung und -ausführung zu verbessern und seine Lieferkette zu vereinheitlichen.

Düsseldorf – 3. April 2024 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab bekannt, dass sich Ocean State Job Lot (OSJL), ein führender US-amerikanischer Discounter, kürzlich für Manhattan Active® Transportation Management (TM) entschieden hat, um neue Maßstäbe in der Logistikplanung und -effizienz zu setzen. Mit diesem Schritt setzt OSJL einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau eines schnellen und intelligenten Transportnetzwerks und einer nahtlos vereinheitlichten Lieferkette.

OSJL betreibt mehr als 150 Filialen in neun Bundesstaaten, die durch ein Netzwerk von Distributionszentren und eine Vielzahl globaler Lieferanten unterstützt werden. Das Einzelhandelsunternehmen, ein langjähriger Kunde und Nutzer des Manhattan Warehouse Management, ersetzt sein altes Transportmanagementsystem durch Manhattan Active TM, um seine logistischen Planungs- und Ausführungsmöglichkeiten erheblich zu verbessern.

Dies ist auch der erste Schritt von OSJL zur Vereinheitlichung von Vertrieb, Transport, Personal und Automatisierung in einer einzigen Cloud-nativen Anwendung, die auf der Manhattan Active-Technologie basiert.

Manhattan Active TM wurde in der Cloud entwickelt und besteht vollständig aus Microservices. Es ist auf Skalierbarkeit ausgelegt und erfordert keine Upgrades. Dieses branchenführende TMS bietet schnellere und intelligentere Lösungen für eine optimierte Planung, um komplexe Transportnetzwerke zu entwirren, die Transparenz zu verbessern und Kosten zu senken.

„Wir freuen uns auf die nächste Phase unserer Partnerschaft mit Manhattan Associates“, sagt Hisham Aharon, Chief Information Officer bei Ocean State Job Lot. „Manhattan Active TM wird uns mit den leistungsstarken Tools ausstatten, die wir für den Betrieb, die Analyse und die Optimierung unseres gesamten Logistiknetzwerks benötigen.“

„Es freut uns, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Ocean State Job Lot weiter ausbauen“, sagt Bob Howell, Executive Vice President Americas bei Manhattan Associates. „Manhattan Active TM wird dem Einzelhändler mehr Transparenz, effizientere Abläufe und eine verbesserte Kosteneffizienz bieten und damit einen wichtigen Schritt hin zu einer einheitlichen und effizienten Lieferkette darstellen.“

ÜBER OCEAN STATE JOB LOT

Ocean State Job Lot (OSJL) wurde 1977 gegründet und ist eine expandierende, privat geführte Discount-Einzelhandelskette mit 153 Filialen in Neuengland, New York, New Jersey und Pennsylvania, ca. 5.600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 800 Millionen US-Dollar. Die Kundinnen und Kunden von OSJL finden ein ständig wechselndes Angebot an hochwertigen Markenartikeln zu Schlussverkaufspreisen, darunter Haushaltswaren, Bekleidung, Tierbedarf, Saisonartikel (Urlaubs-, Garten-, Terrassen-, Pool- und Strandbedarf) und Küchenartikel zu einem Bruchteil des regulären Preises. Das Unternehmen wurde viermal vom Forbes® Magazine als „Bester Arbeitgeber“, dreimal von Deloitte als „US Best Managed Company“, zweimal als „Inspiring Workplaces in North America“ und einmal als „Global Top 100 Inspiring Workplaces“ ausgezeichnet.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de



