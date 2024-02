Nutzen Sie die sichere Festplattenvernichtung in Dormagen für sich

Veraltete Datenträger müssen sicher entsorgt werden, um Datenschutzrisiken zu vermeiden. Mit unserer Festplattenvernichtung in Dormagen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Lösung.

Jeden Tag werden in vielen Betrieben Informationen von Datenträgern gelöscht, dies ist im Prinzip ein völlig normaler Vorgang. Die Gründe sind verschieden, meist aber möchte man Hardware die besser arbeitet und ersetzt daher alte Geräte. Bei jeder Entsorgung von Hardware, muss jeder Unternehmer an den Datenschutz denken. Bei der Löschung sensibler Daten darf es zu keinen Datenmissbrauch kommen, dieser kann nicht nur unangenehm, sondern auch teuer werden. Niemand Fremdes darf Zugriff auf Ihre Firmendaten bekommen, wobei es nicht nur um Betriebsgeheimnisse geht, sondern auch um alle Daten von Kunden, Patienten, Klienten und mehr. Diese müssen gesetzlich geschützt werden! Daher wäre es gut, sich an unsere Festplattenvernichtung in Dormagen zu wenden. Sie dürfen eine Festplatte bitte nicht im Müll entsorgen, weder die Daten am PC löschen, weil sie dadurch wiederherstellbar wären. Wenn es zu einem Datenmissbrauch kommt, wie auch immer dieser passiert, wird dies teuer. Die Bußgelder können bis zu 20.000 Euro hoch sein. Da sich jedes Unternehmen laut DSGVO um die endgültige Datenvernichtung kümmern muss, stehen Sie vor einer Herausforderung, aber nicht, wenn Sie sich an unsere Datenträgervernichtung in Dormagen wenden. Gerne laden wir Sie ein, unsere Webseite zu besuchen, um detaillierte Informationen, aktuelle Angebote und einen umfassenden Einblick in unsere Dienstleistungen zu erhalten. Wir freuen uns bereits auf Ihre Anfrage!

