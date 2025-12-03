NSF startet EU-MHR-Vorabbewertungsdienste, um Einhaltung der Trinkwasservorschriften für 2027 sicherzustellen

Der neue Service hilft Herstellern, Verzögerungen auf dem Markt zu vermeiden, wenn die europäischen Trinkwasserverordnungen am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Nur noch 13 Monate bis zum Inkrafttreten der neuen EU-Trinkwasserverordnung: NSF, ein weltweit führendes Unternehmen für Standards im Bereich Gesundheit und Sicherheit, hat heute seine Vorabbewertungsdienste eingeführt, um Herstellern dabei zu helfen, die EU-MHR-Vorgaben (Mindestgesundheitsanforderungen) termingerecht einzuhalten.

Die Vorabbewertungsdienste von NSF tragen den wachsenden Bedenken der Branche hinsichtlich Zertifizierungsengpässen, Verzögerungen bei Tests und der Komplexität der Vorschriften Rechnung. Hintergrund ist, dass die überarbeitete Europäische Trinkwasserrichtlinie (DWD) ab dem 1. Januar 2027 die nationalen Regelungen in allen 27 Mitgliedstaaten ersetzt.

„Mit der EU-MHR ändern sich die Rahmenbedingungen für die gesamte europäische Wasserversorgungskette grundlegend, während Hersteller gleichzeitig mit engen Fristen, begrenzten Testkapazitäten und komplexen neuen Anforderungen konfrontiert sind“, sagte David Platt, Director of Water, EMEA bei NSF. „Unsere EU-MHR-Vorabbewertungsdienste reduzieren diese Unsicherheiten, indem sie es Herstellern ermöglichen, sich jetzt auf die EU-MHR vorzubereiten. Sie identifizieren Compliance-Lücken und verschaffen Unternehmen einen Vorsprung, um sich den europaweiten Marktzugang zu sichern.“

Der neue Service prüft technische Informationen zu Materialien und Formulierungen, auditierte Produktionsanlagen und Qualitätssysteme und führt Tests in europäischen Laboren unter EU-MHR-Bedingungen durch. Er unterstützt Hersteller sämtlicher Endprodukte, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen – von Rohren, Ventilen und Armaturen bis hin zu Dichtungen und Pumpen – noch bevor die formelle Zertifizierung beginnt.

NSF hat kürzlich das Protokoll 534 (P534) entwickelt, um die Herausforderungen anzugehen, mit denen Lieferanten von Rohstoffen und Zwischenprodukten auf den europäischen Märkten konfrontierte sind. P534 ermöglicht es Herstellern, die Materialsicherheit und Compliance in den frühesten Phasen der Produktion zu überprüfen, wodurch sich Risiko in späteren Prozessstufen deutlich reduziert und die Vorbereitung auf die EU-MHR-Anforderungen erheblich beschleunigen lassen.

P534 deckt das gesamte Spektrum der Vorprodukte ab, von Kunststoffgranulaten und Formulierungsbestandteilen wie Farbstoffen, Lösungsmitteln, Füllstoffen, Stabilisatoren und Antioxidantien bis hin zu komplexen Mischungen wie Glasfasern, Schlichtemittenten und Masterbatches. Das Protokoll bewertet auch Zwischenprodukte wie Inhaltsstoffe für zementäre Werkstoffe und Beschichtungshärter sowie vor Ort aufgebrachte Produkte wie Beschichtungen und Epoxidharze.

„Der Übergang von fragmentierten nationalen Regelungen zu harmonisierten EU-Standards stellt die größte regulatorische Veränderung im Bereich der europäischen Trinkwassersicherheit seit Jahrzehnten dar und betrifft Tausende von Herstellern“, sagte Samantha Duffy, Senior Manager of Global Water Programs, EU & UK bei NSF. „Eine frühzeitige Vorbereitung ist entscheidend: Unternehmen, die bereits jetzt mit der Umsetzung der Vorschriften beginnen, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil, während spätere Schritte zu Verzögerungen führen können und das Risiko bergen, den Marktzugang zu verlieren.“

Die neue EU-MHR-Verordnung ersetzt alle nationalen Standards in Europa – darunter die französische ACS-Zertifizierung und die deutschen UBA-Richtlinien – durch einen einzigen einheitlichen risikobasierten Standard. Die Compliance erfordert nun eine unabhängige Zertifizierung durch Dritte, regelmäßige Werkaudits sowie eine detaillierte Dokumentation für alle Produkte im Kontakt mit Trinkwasser. Dies stellt einen erheblichen Bruch mit den bisherigen nationalen Regelwerken dar.

„Wir verzeichnen eine beispiellose Nachfrage von Herstellern, die erkannt haben, dass eine frühzeitige Vorbereitung auf die Compliance einen direkten Wettbewerbsvorteil übersetzt“, so Platt. „Die Unternehmen, die jetzt unsere Vorabbewertungsdienste in Anspruch nehmen, werden als Erste am Markt sein, wenn die Vorschriften in Kraft treten.“

Unternehmen, die einen Zugang zum europäischen Markt anstreben, können sich an NSF wenden, um den Vorabbewertungsprozess zu starten. Weitere Informationen zur Terminvereinbarung für eine Vorabbewertung oder dazu, wie P534 Ihre Lieferkette unterstützen kann, finden Sie auf der Seite zu den EU-MHR-Vorabbewertungsdiensten von NSF.

Weitere Informationen zu NSF: https://www.nsf.org/de/de

EU-MHR-Vorabbewertungsdiensten: https://www.nsf.org/water-systems/regional-certification-approvals/european-approvals-certifications/eu-mhr-pre-assessment-services

Deutsche UBA-Richtlinien: https://www.nsf.org/water-systems/regional-certification-approvals/uba-conformity-attestation-hygiene-requirements-products-materials-contact-drinking-water

Anmerkungen der Redaktion:

– EU-Trinkwasserrichtlinie (2020/2184): Die Kommission hat im Januar 2024 sechs Rechtsakte gemäß Artikel 11 und Artikel 12 verabschiedet; die neuen Hygienestandards gelten ab dem 1. Januar 2027 für Materialien und Produkte, die in neuen Anlagen oder bei Reparaturen verwendet werden, und ermöglichen eine einheitliche EU-Kennzeichnung und EU-Konformitätserklärung.

– Wichtige Meilensteine: Verabschiedung der Neufassung der Richtlinie 2020; Veröffentlichung der Rechsakte 2024 gemäß Artikel 11; Anwendungsbeginn 1. Januar 2027 (neue Produkte / neue Installationen), Übergangsfrist endet am 31. Dezember 2032 (für alle Produkte).

– Betroffene Gruppen: Hersteller von Ausgangsstoffen, Kompositionen, Bestandteilen und Endmaterialien/-produkten, die bei der Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung von Trinkwasser verwendet werden, z. B. Rohre, Ventile, Pumpen, Zähler, Armaturen, Wasserhähne, Beschichtungen und Dichtungsmittel.

– Umfang der NSF EU-MHR-Vorabbewertung: Prüfung von Formulierungen, Durchführung von Tests unter EU-MHR-Bedingungen in akkreditierten europäischen Laboren, Bewertung von Produktionsanlagen und Qualitätssystemen sowie P534-Vorabbewertung von Produkten; Projektmanagement mit einem globalen Audit-Netzwerk in über 110 Ländern.

Über NSF:

NSF ist eine unabhängige, globale Dienstleistungsorganisation, die sich seit mehr als 80 Jahren der Verbesserung der menschlichen und planetaren Gesundheit widmet. Wir entwickeln öffentliche Gesundheitsstandards und bieten weltweit führende Test-, Inspektions-, Zertifizierungs-, Beratungs- und digitale Lösungen für die Lebensmittel-, Ernährungs-, Wasser-, Biowissenschafts- und Konsumgüterindustrie. NSF betreut 40.000 Kunden in 110 Ländern und ist ein Collaborating Center der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität und Sicherheit von Medizinprodukten.



