Notkühlung im Rechenzentrum: Schnelle Hilfe bei Ausfall des Primärkühlsystems

Deutsche Thermo vermittelt mobile Kältelösungen zur Absicherung kritischer IT-Infrastrukturen.

Überhitzung im Serverraum: Wenn jede Minute zählt

Fällt in einem Rechenzentrum das stationäre Kühlsystem aus, steigen die Temperaturen in Serverräumen innerhalb kürzester Zeit auf kritische Werte. Die Folge sind Überhitzung, Systemausfälle und potenzieller Datenverlust. Solche Vorfälle verursachen nicht nur hohe Kosten, sondern gefährden auch die Einhaltung von Service-Level-Agreements (SLAs) und beschädigen das Vertrauen der Kunden.

Betreiber kritischer IT-Infrastruktur benötigen daher verlässliche Notfallstrategien für die Kühlung. Die Lindenfield GmbH, Betreiber des Portals Deutsche-Thermo.de, unterstützt Rechenzentrumsbetreiber bei der schnellen Suche nach einer geeigneten Notkühlung. Über ein spezialisiertes Partnernetzwerk werden exakt abgestimmte technische Lösungen vermittelt. Die Mietkälte wird dabei von erfahrenen Fachfirmen bereitgestellt, installiert und betrieben.

„Die Ausfallsicherheit der Kühlung hat für Rechenzentren höchste Priorität“, erklärt Johannes Partz, Geschäftsführer der Lindenfield GmbH. „Als Vermittler sorgen wir dafür, dass Betreiber im Notfall binnen kürzester Zeit eine passende mobile Kältelösung erhalten – sei es ein Kaltwassersatz, ein Kühlcontainer oder gleich ein ganzen mobiles Rechenzentrum zum mieten. So lassen sich selbst größte IT-Infrastrukturen effektiv vor Schäden durch Überhitzung schützen.“

Dank klar definierter Prozesse und einer effizienten Angebotsstruktur durch die Partner ist es möglich, selbst im akuten Notfall innerhalb kürzester Zeit die passenden Maßnahmen einzuleiten.

Hohe Wärmelast und empfindliche Systeme

Ein Rechenzentrum erzeugt auf kompaktem Raum erhebliche Abwärme. Um Serverracks, Speicher und Netzwerktechnik vor Hitzeschäden zu schützen, arbeiten stationäre Kälteeinheiten rund um die Uhr. Selbst wenige Minuten ohne Kühlleistung reichen aus, um kritische Temperaturen zu erreichen.

Dann drohen automatische Notabschaltungen, beschädigte Hardware und Betriebsunterbrechungen – mit entsprechendem Risiko für das gesamte IT-System.

Redundanz reicht nicht immer aus

Professionelle Rechenzentren verfügen zwar über redundante Kühlkapazitäten und Notstromsysteme, doch technische Defekte, Wartungsmaßnahmen oder äußere Einflüsse wie Hitzewellen können auch diese Schutzmechanismen überfordern.

Gerade in den Sommermonaten hat die Zahl der Notfälle zugenommen, in denen temporäre Kühlsysteme benötigt wurden. Hohe Außentemperaturen bringen stationäre Systeme an ihre Leistungsgrenzen und erhöhen das Ausfallrisiko.

Mobile Kältelösungen als schnelle Soforthilfe

Für solche Fälle empfiehlt sich der Einsatz temporärer Mietkälte. Innerhalb weniger Stunden lassen sich mobile Aggregate wie Kaltwassersätze oder Umluftkühler installieren und in das bestehende Kühlwassernetz einbinden.

Einen passenden Kaltwassersatz mieten bedeutet: Ersatzleistung zur Wärmeabfuhr direkt vor Ort, abgestimmt auf den Bedarf des Rechenzentrums. Alternativ oder ergänzend können mobile Umluftgeräte eingesetzt werden, die gekühlte Luft direkt in den Serverraum leiten.

Vorausdenken: Notfallplanung sichert den Betrieb

Entscheidend für den Erfolg ist eine vorausschauende Planung. Betreiber sollten im Vorfeld klären:

* Wie viel Kälteleistung wird im Ernstfall benötigt?

* Wo sind geeignete Anschlusspunkte für externe Kälteaggregate?

* Welche Anbieter können schnell liefern und fachgerecht installieren?

Einige Rechenzentren bereiten heute bereits spezielle Übergabepunkte für mobile Kälteanlagen vor, um im Notfall ohne Zeitverlust zusätzliche Aggregate anzuschließen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Thermo – Lindenfield GmH

Herr Johannes Partz

Eupener Str. 124

50933 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 – 96880453

web ..: https://www.deutsche-thermo.de/mietkaelte/

email : info@deutsche-thermo.de

Über Deutsche Thermo

Deutsche Thermo ist ein führendes Mietkälte-Portal mit langjähriger Erfahrung in der Bereitstellung innovativer und flexibler Kälte-Lösungen. Mit einem stetig wachsenden Partnernetzwerk und einem europaweiten Vertriebsnetz stellt das Unternehmen eine verlässliche Lösung für unterschiedlichste Branchen dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-thermo.de.

Pressekontakt:

Lindenfield GmbH

Johannes Partz

Eupener Str. 124

50933 Köln

fon ..: +49 221 96880420

email : geschaeftsleitung@lindenfield.de

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